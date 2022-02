انطلاق أكبر تمرين بحري بالشرق الأوسط بقيادة القوات الأمريكية «فيديو»

انطلق أكبر تمرين بحري في الشرق الأوسط، بقيادة القوات البحرية الأمريكية، بالبحرين بمشاركة أكثر من 50 سفينة من 60 دولة لمدة 18 يوما.

وغردت القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية، على صفحتها الشخصية عبر موقع «تويتر»، أنه بدأ أكبر تمرين بحري في منطقة الشرق الأوسط «IMX / CE 2022»، مضيفة أن من المقرر أن يشمل التدريب 9 آلاف فرد، و50 سفينة من أكثر من 60 دولة شريكة ومنظمة دولية.

