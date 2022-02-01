انطلاق أكبر تمرين بحري بالشرق الأوسط بقيادة القوات الأمريكية «فيديو»

انطلق أكبر تمرين بحري في الشرق الأوسط، بقيادة القوات البحرية الأمريكية، بالبحرين بمشاركة أكثر من 50 سفينة من 60 دولة لمدة 18 يوما.

انطلاق أكبر تمرين بحري في الشرق الأوسط

وغردت القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية، على صفحتها الشخصية عبر موقع «تويتر»، أنه بدأ أكبر تمرين بحري في منطقة الشرق الأوسط «IMX / CE 2022»، مضيفة أن من المقرر أن يشمل التدريب 9 آلاف فرد، و50 سفينة من أكثر من 60 دولة شريكة ومنظمة دولية.

During the first day, the Crown Prince, Deputy Supreme Commander and Prime Minister of Bahrain, HRH Prince Salman bin Hamad Al-Khalifa, was briefed on new unmanned technology and observed an at-sea demo. Read more: https://t.co/6w53L0UzHl pic.twitter.com/fT2RFxIhp7 — U.S. Naval Forces Central Command/U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) January 31, 2022

وفى السياق ذاته، قالت القوات البحرية، إن ولى العهد ونائب القائد الأعلى ورئيس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، قد اطلعهم على التكنولوجيا غير المأهولة الجديدة، كما شاهدوا عرضا تجريبيا في عرض البحر، و ذلك خلال اليوم الأول من التمرين، وفقا لموقع قناة «روسيا اليوم».

pic.twitter.com/GNAUEdV5pa — U.S. Naval Forces Central Command/U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) January 31, 2022

ويذكر أن التمرين البحري الدولي «IMX 2022»، هو حدث تدريبي بحري، من المقرر أن يستمر لمدة 18 يوما، فى منطقة الشرق الأوسط بالبحرين، تحت قيادة القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية، مع تمرين «Cutlass Express «CE، الذي تقوده القوات البحرية الأمريكية في أوروبا وأفريقيا كل عام.

ووفقا لما ذكره موقع خدمة توزيع المعلومات المرئية الدفاعية، سيسمح التمرين البحري، لكافة القوات المشاركة لاختبار الأنظمة غير المأهولة والذكاء الاصطناعي التكنولوجي في سيناريوهات تدريب مختلفة، بالإضافة الى تطبيق الدراسات على العمليات المستقبلية في العالم الحقيقي، فى حين أن التمرين سيعزز من قدرات القيادة والسيطرة على البحر، وعمليات الأمن البحري، والتدابير المضادة للألغام.

العلاقات المتبادلة بين البحرين وأمريكا

وأعرب ولي العهد البحريني نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أمس الاثنين، عن أهمية الشراكة الاستراتيجية الثنائية التي تجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، حريصا على مواصلة ترسيخ هذه الشراكة على جميع المستويات، خاصة العسكرية والدفاعية من أجل تحقيق التطلعات المشتركة بين البلدين.