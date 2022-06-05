انطلاق انتخابات المجلس الأعلى للطرق الصوفية بحضور 48 شيخا

رحب رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها الدكتور عبدالهادي القصبي في مستهل كلمته ببدء العملية الانتخابية لانتخاب 10 أعضاء من مشايخ الطرق من بين 18 مرشحًا، بالحضور من أعضاء المجلس الأعلى السابقين ومشايخ الطرق والمرشحين.

انتخاب 10 أعضاء من مشايخ الطرق الصوفية من بين 18 مرشحًا

وقال إنَّ انتخابات المجلس الأعلى لها طبيعة خاصة إذ أن المرشحين والناخبين من أهل الله وأهل الصفاء والنقاء ومن أهل الإيثار، موضحًا «تعلمنا في مدارس الصوفية معنى القيم الأخلاقية وتعلمنا معنى التخلي والتحلي ولا تحلو مجالسهم من الصلاة على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما استمعنا في مجالسهم إلى حديث حضرة النبي الكريم (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)».

وأضاف شيخ مشايخ الطرق الصوفية في كلمته مع بداية الانتخابات: «نحن أمام انتخابات يتنافس فيها المرشحين منافسة شريفة بقصد العطاء والخدمة ويبقى في النهاية أننا جميعا نتعاون سعيا لنشر القيم الأخلاقية المحمدية من حب وتسامح وإخلاص ووفاء وتواضع وبذل وعطاء وما أحوج المجتمع إلى تلك القيم»، مشيرًا إلى أنَّ السنة الكونية أن كل شيء إذا ما بدء ينتهى وقد انتهى المجلس الأعلى السابق من أداء مهمته وبذل أعضاء المجلس كل ما لديهم من جهد وطاقة لأداء مهمتهم «فاسمحوا لي أن نحبهم جميعا ونقدم لهم خالص الشكر والتقدير».

اكتمال النصاب القانوني اللازم لإجراء العملية الانتخابية للطرق الصوفية

واختتم «القصبي» كلمته قائلا: «نحن الآن نجتمع من أجل انتخاب مجلس جديد يتحمل عبء المسؤولية وأمام 18 مرشحًا جميعهم أهل فضل، وأدعو الله عز وجل أن يهيئ الأسباب لمن يكلف منكم لخدمة البلاد والعباد وعلى الله قصد السبيل ولنبدأ بسم الله وعلى بركة سيدي رسول الله إجراء الانتخابات».

وكان قد اكتمل النصاب القانوني اللازم لإجراء العملية الانتخابية الذي يستلزم حضور 30 شيخًا على الأقل.