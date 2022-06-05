عبدالغفار: 76% من الأفارقة يعيشون تحت خط الفقر بأقل من 2 دولار يوميا

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، إنّ أفريقيا تمثل نحو 16.7% من سكان العالم، وهناك تحديات تواجه القارة تؤثر على الخدمات الصحية للمواطنين، متمثلة في التعليم والزيادة السكانية والفقر والصراعات وعدم الاستقرار السياسي في بعض الدول.

«عبدالغفار»: الفقر أصعب من أي فيروس أو مرض

وأضاف «عبدالغفار» خلال كلمته بافتتاح المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول، المنعقد خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022، تحت رعاية وحضور الرئيس السيسي: «يخطئ من يتصوّر أن الخدمات الصحية تعتمد على مستشفيات وكوادر طبية، لكنها منظومة متكاملة تبدأ من التعليم والطرق والاستثمار والاستقرار السياسي والاقتصادي».

وتابع أنَّ 76% من مواطني أفريقيا يعيشون تحت خط الفقر بأقل من 2 دولار يوميًا و46% أقل من دولار يوميًا، بواقع 490 مليون مواطن أفريقي من أصل 1.3 مليار شخص يعانون من الفقر المدقع.

«عبدالغفار»: دول أفريقيا تعاني من الزيادة السكانية

وأشار إلى أنّ دول القارة تعاني من الزيادة السكانية التي تمثل عائقا أمام كل خطط التنمية، مشددًا على أنَّ الفقر أصعب من أي فيروس أو مرض: «إذا كان هناك أمراض تؤدي إلى الوفاة، فإن الفقر وآثاره تؤدي إلى الكثير من الظواهر الصحية التي تتأثر بها الشعوب».