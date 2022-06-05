شيرين عبد الوهاب: لن أمنح فرصة ثانية لشخص كسرني.. وعديت الاكتئاب بالصلاة

تحرص الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال الفترة الأخيرة على التواصل مع جمهورها بشكل دائم من خلال خاصية اسأل على صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

وشاركت الفنانة شيرين عبد الوهاب مساء أمس السبت جمهورها، للإجابة عن أسئلتهم التي وجهوها لها وكان من بينها سؤال عن كيفية تخطيها فترة الاكتئاب التي أصابتها بعد الانفصال عن حسام حبيب فردت شيرين قائلة: «بالصلاة».

شيرين عبد الوهاب تكشف كيفية تخلصها من الاكتئاب

كما حرصت إحدى معجبات شيرين على توجيه سؤالا لها جاء نصه «شيرين أنا لسه خارجة من علاقة فشكلت ومش قادرة أدى الأمان لحد تاني أعمل ايه؟»، لترد عليها شيرين قائلة: «أنا زيك بالظبط فتعالي أنا وأنتي نقوي ببعض ونساعد بعض ونجمد ببعض».

ووجه أيضا أحد المعجبين سؤالا آخر إلى شيرين قائلا: «بتحبي تدي فرصة تانية لأي شخص كسرك أو زعلك»، لترد شيرين قائلة: «طبعا ربنا بيعفو أنا مش هعفو».

أزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

يذكر أنه كان قد تفاجأ الجمهور مؤخرا بتقديم الفنانة شيرين عبد الوهاب ببلاغ ضد طليقها الفنان حسام حبيب بأنه تعدى عليها وبالفعل ذهبت قوات أمن وألقت القبض عليه وعندما تم التحقيق معه نفى إطلاقا أن يكون قد تعدى عليها هي أو بناتها.

وتابع حسام حبيب بأنه فقط حدثت بينهما مشادة كلامية وهذا سبب انفعال شيرين كما قال خلال التحقيقات إنه كان قد رد الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى عصمته بعد أسبوعين فقط من الانفصال شفهيا أمام عدد من الشهود ولكن نفت شيرين هذا الأمر.