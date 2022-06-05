شيرين عبد الوهاب عن حسام حبيب: لا بحبه ولا بكرهه ومش هرجعله تاني

حرص عدد من متابعي السوشيال ميديا، على معرفة مصير عودة حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب، لبعضهما البعض مرة أخرى، بعد الأزمة الأخيرة التي حدثت بينهما، وذلك من خلال توجيه تساؤلات لـ«شيرين»، التي استقبلت استفسارات جمهورها ومتابعيها من خلال حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

الجمهور يسأل شيرين عبد الوهاب عن علاقتها بـ حسام حبيب

وأشارت شيرين عبد الوهاب، إلى أن مشاعرها تجاه حسام حبيب عادية «لا بحبه ولا بكرهه»، ردًا على سؤال «لسه بتحبي حسام ولا خلاص قدرتي تشيليه من قلبك؟»، كما أجزمت أنها لن تعود إليه مرة أخرى حتى لو طلب منها ذلك.

وفي الوقت نفسه أجابت أنها تعفو وتصفح وتمنح فرصة ثانية لمن تسبب في حزنها «إذا كان ربنا بيعفو.. أنا مش هعمل كده».

حسام حبيب «ترند» السوشيال ميديا

وتصدر حسام حبيب، مجددًا محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، بسبب إجابات شيرين عبد الوهاب على متابعيها، وذلك بعد أيام قليلة من الأزمة بينهما، والتي استدعت قيامها بإبلاغ الشرطة ضده لتواجده داخل منزله يحمل مسدسًا، وأخذ تعهد عليه بعدم التعرض لها.

وكانت المفاجئة التي ذكرها حسام حبيب في التحقيقات معه، بأن شيرين عبد الوهاب زوجته، وأنه ردها إلى عصمته بعد انفصالهما، ولم يتهجم عليها داخل الفيلا التي تسكن بها، ولكن يعيش معها باعتباره زوجها، فضلًا عن وجود مشاريع فنية مشتركة بينهما، وحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، وخرج وقتها بكفالة على ذمة التحقيقات.

وفي تصريحات تلفزيونية قال المستشار جميل سعيد، محامي حسام حبيب، إن تطورات الأزمة بين النجمين كما هى ولا يوجد أي جديد بها، واصفًا ما حدث بينهما بأنها قد تكون زوبعة في فنجان.