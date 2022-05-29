شيرين عبد الوهاب تكشف حقيقة نيتها الزواج بعد طلاقها من حسام حبيب

كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن نيتها الزواج من شخص آخر بعد طلاقها من زوجها الفنان حسام حبيب، حيث وجه لها أحد متابعيها سؤلاً عن إمكانية زواجها من شخص آخر، خاصة بعد المشكلات التي حدثت بينها وبين زوجها حسام حبيب.

وردت شيرين عبد الوهاب على السؤال قائلة: «لا.. مش ممكن أتجوز تاني في الوقت الحالي»، وبهذه الكلمات تحسم «شيرين» أخبار عودتها لطليقها الفنان حسام حبيب، وتؤكد أنها تعيش حياة جديدة وعادت من جديد لمزاولة نشاطها.

نشاط فني لـ شيرين عبد الوهاب

أكدت شيرين عبد الوهاب طرحها أغنيات سنجل خلال الفترة المقبلة، وتستعد لإقامة حفل غنائي في مصر خلال أغسطس المقبل، فضلا عن إحياء حفل ختام مهرجان قرطاج.

كما تستعد لعمل درامي جديد خلال الفترة المقبلة، بعد فترة طويلة من الابتعاد عن الدراما بعد آخر أعمالها مسلسل «طريقي».

أزمة بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

وشهدت الأيام الماضية أزمة بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وطليقها حسام حبيب، حيث قدمت ضده بلاغا يقضي بعدم التعرض لها ولابنتيها، خاصة أنه كان متواجدا في فيلاتها في وقت متأخر، ومن جانبه أشار الفنان حسام حبيب أنه كان متواجد في الفيلا بشأن عمل فني جديد لهما.

وأكد المستشار جميل سعيد، المحامي بالنقض ومحامي الفنان حسام حبيب قائلا: «شيرين تحدثت معي للاطمئنان على حسام حبيب، وسألتني ماذا أستطيع أن أفعل حتى أنجيه إذا كان في دائرة اتهام.. وهى إنسانة طيبة».