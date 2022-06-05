عبد الغفار: نستهدف تحقيق اكتفاء ذاتي من احتياجات مصر بنسبة 80% عبر مدينة الدواء

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة، إنّ معهد الأورام 500500 يمكنه تحقيق نقلة نوعية في علاج الأورام، بوجود أكثر من 300 سرير وأكثر من 80 غرفة عناية مركزة وعلاج كيماوي وعلاج إشعاعي لتقليل العبء.

المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول

وأضاف «عبد الغفار»، خلال كلمته في افتتاح المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول، المنعقد خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022، تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ الرئيس السيسي صدّق على تحويل معهد عين شمس إلى مدينة طبية، الذي تخدم مستشفياته 3628 سريرا، وتقدم ملايين المرضى في كل التخصصات.

ولفت القائم بأعمال وزير الصحة إلى أنّ مدينة الجلالة أصبح لديها جامعة عالمية دولية، وفي حضن هذه الجامعة مستشفى الجلالة التعليمي، حيث يتم التعاقد مع كيانات عالمية للشراكة والإدارة بواقع 577 سريرا و50 وحدة عناية مركزة وأسرة مركزة لعلاج الأورام والتخصصات المختلفة، و10 غرف عمليات، وأكثر من 78 عيادة متخصصة.

توطين صناعة الدواء

وشدد «عبد الغفار»، على أنّ مصر تستهدف توطين صناعة الدواء وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه، لذلك لعبت فاكسيرا والشركة القابضة للقاحات دورا كبيرا في التعامل مع جائحة كورونا، من خلال توفير لقاحات كثيرة أو التصنيع المحلي، كما بلغت تكلفة مدينة الدواء المصرية أكثر من 5 مليارات جنيه لدعم الاقتصاد القومي، حتى تكتفي مصر من احتياجاتها من الأدوية بنسبة 80%.