وزيرة الثقافة تنعى المنتج محسن علم الدين: أبرز الأسماء في مجال الإنتاج السينمائي

نعت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المنتج الكبير محسن على الدين، الذي غيبه الموت صباح اليوم 5 يونيو بعد صراع مع المرض، وقالت إن الراحل كان من أبرز الأسماء فى مجال الإنتاج السينمائى.

وأضافت أنه ساهم فى إثراء مكتبة السينما العربية بأعماله الفريدة، وتاريخه العملي جمع من خلاله 3 أجيال سينمائية. وقدمت الوزيرة العزاء لأسرة الراحل وأصدقائه، داعية الله أن يتغمده برحمته.

مسيرة علم الدين في الانتاج السينمائي

يذكر أن محسن علم الدين أحد اهم الشخصيات التى عملت فى مجال الانتاج السينمائي وعاصر فترة الازدهار والريادة في منتصف القرن العشرين، بدأ مشواره مبكرا أثناء دراسته بكلية الآداب جامعة عين شمس، وفي الوقت ذاته كان طالبا منتسبا بكلية التجارة جامعة القاهرة ليدرس إدارة الأعمال ونتيجة لتفوقه عرضت عليه عدة وظائف، لكنه اختار العمل بإدارة الحسابات فى استوديو مصر مع المنتج الكبير رمسيس نجيب الذي تبناه على الفور ووضعه على طريق الامتداد لمدرسته الكبرى فى الإنتاج السينمائي.

مشورا علم الدين بدأ بفيلم «لا تذكريني»

كان فيلم «لا تذكريني» بداية مشوار المنتج محسن علم الدين حيث أشرف على الإنتاج وتوالت الأعمال التي أشرف على إنتاجها حتى أصبح مشهودا له بإدارته الناجحة في الإنتاج إلى الحد الذي جعل استاذه يسند اليه إدارة إنتاج الأفلام الضخمة والتي تصور خارج مصر، بعدها تنافست عليه شركات الإنتاج وحين أصبحت له مدرسة منفردة أهدى أول أعماله لروح معلمه رمسيس نجيب، تعاون مع كبار الكتاب والفنانين والمخرجين وعايش عدد كبير من التحولات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ونجح فى الاستمرار كاسم بارز فى مجال الانتاج السينمائي.