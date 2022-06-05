حنان ترك تهنئ ابنتيها بالتفوق في المدرسة: مبروك مريم ومنى «صور»

نشرت الفنانة حنان ترك صورة لطفلتيها عبر خاصية «ستوري» عبر حسابها على «إنستجرام»، وذلك لتهنئتهما بالنجاح في المدرسة، وظهرت ابنتها الصغرى «منى» وهي تحمل شهادة تخرجها من مرحلة رياض الأطفال، أما أبنتها الأكبر «مريم» فنشرت صورتها وهي تحمل شهادة تقدير، ويعتبر ذلك الظهور الأول لابنتي الفنانة المعتزلة من فترة طويلة، حيث تقوم بفرض سياج من الخصوصية على حياتها العائلية.

أصبحت الفنانة حنان ترك متفاعلة أكثر على منصات التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت خلال الأيام الماضية، للمرة الأولى في «لايف» عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك»، وتطرقت من خلاله إلى عدد من الموضوعات وكان أبرزها الزج باسمها في عدد من القضايا الدينية والسياسية الشائكة، من خلال بعض الصفحات المزيفة التي تنتحل شخصيتها، قائلة: «أنا مش هسكت على اللي كان بينتحل صفتي على فيس بوك، يا إما يشيل أي منشور كان بيتكلم فيه باسمي، يا هاخد إجراءات قانونية ضده، أنا وثقت صفحتي الرسمية خلاص».

حنان ترك: أنا جاهلة سياسيا

وتابعت: «أنا سياسا جاهلة جدًا وليس لدي وعي سياسي إطلاقًا، وبالنسبة للدين، بقول من وقت ما اتحجبت عام 2007، أنا درست علوم شرعية على سبيل النجاة وليس الدعاة».

عائلة حنان ترك: 5 أبناء من 3 زيجات

ولا تعتبر الصور هي الظهور الأول لـ «مريم» و«مني»، حيث ظهرتا في مقطع فيديو سابق برفقة والدتهما الفنانة حنان ترك، وهن يقمن بخبز «عيش بلدي» داخل المنزل، ولاقى الفيديو تفاعلا كبيرا لدى جمهور الفنانة المعتزلة.

حنان ترك التي تعيش في الوقت الحالي خارج مصر لديها 5 أبناء، «آدم» و«يوسف» من زوجها السابق خالد خطاب، ثم نجلها الثالث «محمد»، بالإضافة إلى ابنتيها «مريم» و«منى» من زوجها الحالي محمود مالك.