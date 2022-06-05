إصابة شاب بكسور في تصادم سيارة ودراجة نارية بأسيوط

أصيب شاب بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، إثر انقلاب دراجة نارية «موتوسيكل» بالقرب من مدخل قرية الشيخ عون الله، على طريق «القوصية - أسيوط» الزراعي.

انقلاب موتوسيكل

وكان اللواء عمر السويفي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن أسيوط، تلقى إخطاراً من غرفة العمليات بالنجدة، يفيد بانقلاب موتوسيكل بالقرب من كمين مدخل عرب الشيخ عون الله على طريق أسيوط الزراعي، ما أدى إلى إصابة شاب بجروح متفرقة.

وبالانتقال والفحص والمعاينة، تبين انقلاب دراجة نارية «موتوسيكل» نتيجة تصادمها بسيارة، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة.

نقل المصاب لتلقي العلاج بالمستشفى

وأسفر الحادث عن إصابة «أ.ر»، 27 سنة، مقيم بقرية بني قرة بدائرة مركز القوصية، مصاب بكسر بالساعد الأيسر وكدمات، وتم نقله لمستشفى القوصية المركزي لتلقي العلاج اللازم.

شاب يلقى زوجته من الدور الثاني

في سياق آخر، تمكنت قوات الشرطة بمديرية أمن أسيوط من ضبط شخص لقيامه بإلقاء زوجته من الطابق الثاني بمنزلهما وإصابتها بكسور في جسدها، بسبب نشوب مشاجرة بينهما لخلافات عائلية خاصة، بمنشية ناصر التابعة لقرية صنبو في مركز ديروط في محافظة أسيوط. وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث وضبط الزوج المتهم.

وتم تحرير المحضر اللازم، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيق.