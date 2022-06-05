والدة الطفلة ساندي بعد حكم المؤبد على القاتلة: حق بنتي رجع وربنا كبير

جوال ملقى أمام العقار بمحافظة الجيزة، يحيط الغموض به، اقتربت الأسرة لتعرف ماذا يُخبّء فيه، وبالاقتراب منه اتضحت الفاجعة، قدمي فتاة تتدلى من أحد أطرافه، فتح الجوال سريعًا ليكشف عن جسد الطفلة «ساندي»، الصغيرة التي أحبها أفراد العائلة جميعًا، صدمة هزت مشاعر الحاضرين، والذكرى الأليمة ستلازمهم، والمشهد الصعب الذي لن يفارق خيالهم، مرت الأيام وتم القبض على القاتلة ومحاكمتها، حتى قررت المحكمة، أمس، عليها بالسجن المؤبد.

«المتهمة قتلت ساندي بسبب الغيرة»، هكذا قالت «سمية» والدة ساندي، معللة رأيها بأنّ الطفلة كانت محبوبة من أفراد العائلة، وتتمتع بالمرح دومًا، كما أنها كمانت تعتقد أن حماتها تحب ساندي أكثر من أبنائها، ما خلق الغل والضغينة في قلب القاتلة تجاهها، وشحنت نفسها تجاه الطفلة 5 سنوات، ونفذت جريمتها بطريقة بشعة، وبعدها، «خرجت تدور معانا على جثتها».

والدة ساندي بعد حكم المؤبد للقاتلة: حق بنتي رجع

وأضافت والدة ساندي، لـ«الوطن»، أنّ الحكم على المتهمة بقتل الطفلة ساندي أشفى غليلها، وإن كانت تتمنى إعدامها، لما فعلته باينتها، ولقهرة قلبها التي لازمتها منذ مقتال ابنتها، مؤكدة أن المتهمة كانت تضحك في وجوههم، خلال وجودها في قفص المحكمة، خلال نظر أولى جلسات محاكمة المتهمة، في محاولة منها لاستفزازهم، ولكن «ربنا كبير وحاسس بينا».

محكمة جنوب الجيزة، أسدلت الستار على تلك القضية أمس، وقضت بالسجن المؤبد، على المتهمة «دنيا.م» زوجة عم الطفلة ساندي، التي حاولت تضليل رجال الأمن وإخفاء فعلتها، عن طريق البحث مع الأسرة على الفتاة وتنادي بصوت عالي «أنتي فين يا ساندي»، وعند ظهور جثتها ظلت تشق ةملابسها وتصرخ لتبين حزنها الزائف على الصغيرة وتبعد عنها الشبهات.

المتهمة بقتل ساندي: قولتلها تعالي كُلي كيكة وخنقتها بالفوطة

وحكت المتهمة أمام فريق البحث الجمائي في أثناء تمثيبل جريمتها، «خنقتها بإيدى في شقتي بعد ما قلت لها تعالي كُلي كيكة، وبعدين خنقتها جوه الغسالة بفوطة وسط المياه».