القصة الكاملة لمقتل الطفلة «ساندي» على يد زوجة عمها.. «أمها السبب»

الساعة تشير إلى الرابعة فجرا، صرخات هزت الأرجاء، وهزت معها قلوب الأهالي، فإنها صادرة من قلب أم مكلوم على طفلتها التي لم تتجاوز خمس سنوات من عمرها، بعد رحلة بحث دامت لعدة ساعات وجدتها جثة ملطخة بالدماء في «جوال»، كانت ضحية غيرة وغضب زوجة عمها من والدتها، «بأي ذنب قتلت» آية كريمة، تعبر عن حال الطفلة المغدورة «ساندي»، التي استُغلت براءتها وقربها من أبناء عمها، طريقة للتخلص منها بإلقائها من سطح أحد المنازل بعد قتلها.

تخطيط زوجة العم للانتقام من سلفتها

«كيد السلايف» مقولة تعبر عن حال والدة ساندي وسلفتها، خلافات وغضب وغيرة من زوجة عم الطفلة «ساندي» لوالدتها، نظرات تحمل معاني الخبث والكره توجه لوالدة «ساندي» تحمل في طياتها مكيدة شيطانية في الانتقام منها، فكرت كثيرا في كيفية حرق قلبها، ولم تجد سوى طفلتها فلذة كبدها أجدر وسيلة للانتقام من والدة الطفلة، «ساندي» مقربة من أبناء عمها تلعب معهم كثيرا، هنا استحوذ الشيطان على عقل زوجة عمها، في طريقة استدراجها للمنزل والتخلص منها، من أجل الانتقام من والدتها.

حيلة لمقتل الطفلة «ساندي»

الغضب والغيرة والحقد جميعها وسائل أعمت بصيرة زوجة العم من أجل الانتقام، استدرجت الطفلة «ساندي» من أجل اللعب مع أولادها داخل منزلها، ببراءة وسعادة اتجهت «ساندي» للعب مع أبناء عمها، غافلة عن كونها وسيلة للانتقام من والدتها، عند دخولها للمنزل، انقضت عليها زوجة عمها مقبضة على عنقها، ما أسفر عن اختناقها، لم ترأف بها وبنظراتها التي تطلب الرحمة، بعد صراع طفولي من «ساندي» مع زوجة عمها، صعدت روحها إلى بارئها، لتسقط جثة هامدة أمام عينيها.

وضع الجثة في غسالة الملابس

بعد أن تخلصت زوجة العم من الطفلة، ارتبكت كثيرا خوفا من افتتضاح أمرها، لتسرع في إخفاء جريمتها ووضع جثة الطفلة داخل غسالة الملابس، وفي أثناء ذلك كانت أسرة الطفلة علمت بأمر اختفائها وشرعت في البحث عنها، وعند انشغال الأسرة في رحلة البحث، وضعت زوجة العم جثة الطفلة داخل جوال بلاستيكي، وصعدت بها أعلى سطح المنزل، إذ تقوم بإلقائها من الأعلى، لتستقر على الأرض جثة هامدة ملطخة بالدماء.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من قسم شرطة الصف، يفيد بالعثور على جثة طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، داخل جوال بلاستيكي خلف منزلها، وذلك بعد ساعات من اختفائها، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين صحة الواقعة.

اكتشاف القاتل

وبعمل التحريات وجمع المعلومات، وسؤال جميع أفراد أسرة المجني عليها وأقاربها والجيران، وما إذا كان هناك أي خلافات مع أحد، وبتضييق الخناق على الجميع اعترفت المتهمة «دينا. خ» زوجة عم الطفلة المجني عليها بارتكابها للجريمة، وذلك لوجود خلافات بينها وبين والدة الطفلة بسبب تفرقة معاملة أهل زوجها بينهما، وهو ما آثار الضغينة في نفسها فأقبلت على ارتكاب جريمتها.

السجن بالمؤبد لزوجة العم

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، بمعاقبة المتهمة بقتل الطفلة ساندي «زوجة عمها»، نظرا لوجود خلافات مع والدتها في إحدى قرى مركز الصف بمحافظة الجيزة، بالسجن المؤبد، وذلك خلال نظر أولى جلسات محاكمتها.