«الدفاع الروسية»: دمرنا دبابات في كييف تسلمتها أوكرانيا من دول أوروبية

أفادت شبكة «سكاي نيوز» العربية، في نبأ عاجل منذ قليل،بأنَّ وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن قواتها دمرت دبابات في كييف سبق أن تسلمتها أوكرانيا من دول أوروبية.

أوكرانيا تتلقى أسلحة متنوعة من دول أوروبية

وتلقت أوكرانيا عدد كبير من الأسلحة المتنوعة من عدة دول أوروبية، كنوع من أنواع الدعم العسكري في حربها ضد روسيا، وكانت من بين الدول التي قدمت السلاح كدعم عسكري الولايات المتحدة الأمريكية، الذي خرج رئيسها قبل أيام، معلناً أنَّ بلاده سوف ترسل أنظمة صاروخية من نظام جافلين وكذلك صواريخ من طراز هيمارس.