رحيل محسن علم الدين.. 60 عامًا في مجال الإنتاج السينمائي

غيّب الموت المنتج السينمائي الكبير محسن علم الدين، ويشيع جثمانه عقب صلاة ظهر اليوم من مسجد مصطفى محمود، ونعاه عدد كبير من العاملين في مجال الفن، وقال عنه الناقد طارق الشناوي «محسن علم الدين مات بعد أن أنفق آخر مليم على معشوقته السينما، ظل حتى اللحظة الأخيرة يفكر ويحلم بسينما تعيد الكبار إليها».

وأضاف طارق الشناوي: «محسن علم الدين، كان يتولي على مدى 30 عامًا بدون تكليف من أحد المسؤولية الاجتماعية لكل الفنانين، تجده في كل مأزق وكل مرض وفي الموت أول من يأتي لكي يشارك في تحمل أي أعباء اقتصادية عن عائلة الراحل بدون أن يشعرهم بشيء».

معلومات عن المنتج محسن علم الدين

وترصد «الوطن» أبرز المعلومات عن المنتج محسن علم الدين، الذي يعد أحد رواد الإنتاج السينمائي الذي بدأ العمل فيه قبل مدة تزيد على 60 عامًا، خلال السطور التالية:

- درس بكلية الآداب جامعة عين شمس.

- عمل في الحسابات بشركة إنتاج رمسيس نجيب.

- تدرّج في الإنتاج من خلال رمسيس نجيب الذي اعتبره ذراعه الأيمن.

- بداية عمله في السينما مع رمسيس نجيب من خلال فيلم لا تذكريني عام 1961.

- أشرف على إنتاج عدد كبير من الأفلام منها وا إسلاماه، امبراطورية ميم، إسماعيل ياسين في الأسطول، زقاق المدق، الزوجة التانية، عروس النيل، الخيط الرفيع، بئر الحرمان، الصعود إلى الهاوية، الحب وحده لا يكفي، الهلفوت، اغتيال مدرسة.

- قام بتدريس مادة الإنتاج في المعهد العالي للسينما.

- تغيب عن جنازة صديقه سمير صبري لمروره بـ أزمة صحية.

كان يعاني مشاكل في الرئة وتدهورت حالته الصحية

- ظل في المستشفى مدة تزيد عن 30 يومًا بسبب مشكلة في الرئة.

- كان بغرفة العناية المركزة ولم تشهد حالته الصحية أي تحسن.

- توفى بعد سنوات طويلة في الإنتاج السينمائي ويعد من رواد هذا المجال.

- تقام صلاة الجنازة على جثمانه ظهر اليوم من مسجد مصطفى محمود.

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