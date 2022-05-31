تاج الدين: لا يتم استئصال العين أثناء عملية نقل القرنيات من متوفى لآخر

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنه أثناء وجوده كوزير للصحة والسكان تقدم بمشروع قانون لمجلس النواب من أجل توفير القرنيات، وهذا القانون كان يستطيع الفصل بين التبرع بقرنية العين و زراعة الأعضاء، موضحًا أن أول بنك عيون تم إنشاءه كان في عين شمس وساهم في علاج العديد من الحالات، كما أن القرنية تؤخذ من إنسان متوفي إلى إنسان آخر حي في حاجة لها، فقضية زرع القرنية تحتاج إلى وعي مجتمعي يساهم في تغيير الثقافة الموجودة، قائلا: «نحن بذلنا مجهودا كبيرا للغاية حتى يصدر قانون زرع القرنية

هناك جزء عاطفي يمنع المواطنين من التبرع بالقرنيات

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة»، الذي يعرض على شاشة «القاهرة والناس»، أن هناك جزء عاطفي يمنع المواطنين من التبرع بالقرنيات، ولا يوجد هناك تشكيك في القرنيات التي تستورد من الخارج، فضلًا عن أنه من الضروري التأكد من خلو القرنيات التي يتم استيرادها من الخارج من أي أمراض ولا يصرح باستخدامها دون أن تكون مطابقة للمعايير الطبية، «عملنا القانون وشرحنا بعمق شديد الفرق بين زرع الأعضاء وزرع القرنية».

هناك موافقات شرعية على نقل القرنية من المتوفى إلى إنسان آخر

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أن هناك موافقات شرعية على نقل القرنية من المتوفى إلى إنسان آخر ولا يتم استئصال العين، وتم إصدار قانون زرع القرنية بعد مناقشة مستفيضة من النواحي القانونية والتشريعية والشرعية، ويجب ضرورة الكشف عن القرنيات التي تتم زراعتها من جميع الأمراض خصوصًا المنتشرة في بعض المجتمعات، مثل الفيروسات والإيدز وغيرها، فهناكه أمراض كثيرة تحجب رؤية العين.