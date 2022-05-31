«تاج الدين»: إصابات كورونا منخفضة للغاية.. وإجراءات استباقية لجدري القرود

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، عن أن عدد حالات الإصابة اليومية التي تُسجل من فيروس كورونا منخفض للغاية، وأعداد الحالات المصابة حاليًا لا تماثل نظيرتها في أي مرحلة سابقة من موجات كورونا السابقة، موضحًا في الوقت ذاته أن أعراض فيروس كورونا على المصابين في الفترة الحالية بسيطة للغاية وأقل بكثير من أي موجات سابقة مرت على مصر خلال الجائحة.

الاستمرار في اتباع كافة الإجراءات الاحترازية

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة في برنامج «اليوم»، على «دي إم سي»، أنه يجب الاستمرار في اتباع كافة الإجراءات الاحترازية مثل ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي رغم انخفاض الإصابات، فضلًا عن السعي من أجل تلقي اللقاحات المضادة لكورونا، مشيدًا بجهود القيادة السياسية في مصر، التي عملت على توفير كافة اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا بمعدلات عالية، «ربنا كرم مصر بهذا الأمر، وندعو المواطنين لأخذ اللقاحات».

فيروس كورونا ما زال موجودا على مستوى العالم

وأشار مستشار رئيس الجمهورية، إلى أن فيروس كورونا ما زال موجودا على مستوى العالم، لكن الدولة المصرية لديها خبرة كبيرة في الأمراض الوبائية وكيفية وضع الخطط لمكافحتها، كما أن المؤسسات الصحية تحاول بقدر المستطاع اتباع إجراءات استباقية احترازية لمنع دخول جدري القرود إلى مصر، كما يتم وضع خطط وقائية احترازية لتوعية المواطنين بطرق الوقاية من جدري القرود، مؤكدًا أن جدري القرود ليس موجودا في مصر.

جدري القرود مرض معدٍ موجود في غرب ووسط إفريقيا

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية: «علينا اتباع كافة الإجراءات الاحترازية، جدري القرود مرض معدٍ موجود في غرب ووسط إفريقيا وانتقل من القرود للبشر ورصد حالات منه في بعض دول العالم، ولم تصل إصابات جدري القرود في العالم إلى مرحلة الوباء».