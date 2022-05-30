«عوض تاج الدين»: مصر لم تشهد أي إصابة بفيروس جدري القرود حتى الآن

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن مصر لم تشهد أي إصابة بفيروس جدري القرود حتى الآن، لكن العالم يشهد إصابات كثيرة، مشيرًا إلى أنّ الجدري مرض قديم، وهناك فارق بينه وبين الجديري، إذ إن الجدري أبسط بكثير ويصيب الأطفال بنسب أكبر من الكبار، مضيفًا أن الجدري كان مرضًا خطيرًا وقاتلاً، واستطاع العالم أن يتخلص منه باللقاحات في عام 1979 أو 1980، لكن مرض الجدري ما زال موجودا في بعض دول غرب أفريقيا أو أفريقيا الوسطى.

نسبة الوفيات في مرض جدري القرود قليلة

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية أن نسبة الوفيات في مرض جدري القرود قليلة، لكنه يعدي بالاحتكاك المباشر، والأعراض تبدأ بارتفاع درجات الحرارة وتكسير في الجسم وأعراض عامة مثل أي فيروس، بعدها طفح على الجلد ينتشر في كل الجسم، وبالتالي فإنّ المرض يعدي عن طريق المصاب والإفرازات والأدوات، ولا نتوقع حتى الآن أن يكون وباءً مثل كورونا، بحسب قوله

تسجيل 3 حالات جديدة بجدري القرود

ولفت مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية إلى إعلان وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية بالأمس تسجيل 3 حالات جديدة بجدري القرود في الدولة، بالتزامن مع الرصد والتقصي المبكر للمرض، مشددًا على أن مرض جدري القرود مرض فيروسي مُعد، إلا أن انتشاره محدودة، مقارنة بفيروس كورونا.