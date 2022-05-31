تاج الدين: كورونا قد يؤثر على «مخ» المريض.. وتصنيع أدوية ضد السرطان قريبا

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، عن مدى إمكانية تسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» في إصابة الجهاز الهضمي للإنسان، إذ ذكر أن أي التهاب فيروسي أي نوع حتى الإنفلونزا الموسمية، من الممكن أن تؤثر على المخ والجهاز الهضمي أو أي جهاز آخر، موضحًا أن الإصابات بفيروس كورونا ما زالت موجودة، ولكنها بأعداد قليلة جدًا وأعراض معظم الحالات بسيطة ودخول المستشفيات والعناية المركزة قليل.

لا نستطيع أن نقول إن هناك «زيرو» إصابات

وأضاف «تاج الدين»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن فيروس كورونا من الممكن أن يتحول لفيروس دائم في المجتمعات ولا نستطيع أن نقول إن هناك «زيرو» إصابات، كون العالم أجمع ما زال يشهد إصابات حتى ولو قليلة، مؤكدًا أن تأثير فيروس كورونا على الجهاز الهضمي قد تتلخص في مغص أو إسهال أو التهاب في المعدة وممكن أن تسبب خللا في ضربات القلب أو سرعة في الضربات أو ممكن تؤثر على المخ وتتسبب في صداع، وهذا ما يُسمى متلازمة ما بعد كورونا.

متلازمة ما بعد كورونا قد تظل شهرا أو تكون طويلة المدى

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أن متلازمة ما بعد كورونا قد تظل شهرا أو تكون طويلة المدى وتستمر شهورا، موضحًا في الوقت ذاته أن جدري القرود هو مرض قديم وشديد، ويتسبب في الوفاة ولكن بعد التطعيم تم القضاء عليه في عام 1980، ولكن هذا الوباء ظهر من جديد ويبدأ بمشكلات في التنفس، فالمرض يتنشر، وينتقل، ولكن نسبة الوفاة به قليلة، وحتى هذه اللحظة لن يتحول لـ وباء عالمي، ومصر لم تشهد أي إصابة بهذا الفيروس.

توقيع اتفاقية مع شركة كبيرة لتصنيع الأدوية الخاصة بالسرطان

وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن الدولة المصرية تسعى بكل قوة للعمل على الاكتفاء الذاتي من معظم أصناف الأدوية، وتصدير بعض الأدوية لـلبلاد المجاورة، إذ أن هناك بعض البلاد تعاني من أمراض كثيرة، ويصعب توفير الأدوية، موضحًا أن مصر تسعى لـتوطين صناعة الدواء، وتوفير الأدوية بأسعار مخفضة للمواطنين، نظرًا لأن مصر بها 152 مصنع دواء، ولدينا مدينة الأدوية، كما أن المصانع الدوائية في مصر تتقدم بشكل كبير، وهذا الأمر يجعل الجميع في حالة فرح، وتم توقيع اتفاقية مع شركة كبيرة لتصنيع الأدوية الخاصة بالسرطان.