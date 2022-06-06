جامعة قناة السويس تخصص لجنة خاصة لطالبة فقدت قدميها في حادث «صور»

جهزت جامعة قناة السويس، لجنة امتحانات خاصة لطالبة جامعية تعرضت لبتر في قدميها، جراء سقوطها أسفل عجلات قطار خلال رحلة عودتها إلى منزلها من الجامعة.

وقال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إن الحالة الطبية للطالبة نرمين عزب مستقرة، وأنها أمضت عدة أيام داخل العناية المركزة، وخرجت إلى غرفة خاصة تحت إشراف الأطباء.

لجنة خاصة للطالبة

وأكد «مندور»، أنه تم التكليف بإعداد لجنة خاصة للطالبة داخل مجمع الإسماعيلية الطبي، تؤدي فيه الطالبة امتحانات الفصل الدراسي الثاني، مع تهيئة المناخ المناسب لها داخل المستشفى.

وأضاف في تصريحات خاصة لجريدة «الوطن»، أن الطالبة نرمين العزب مقيدة بالفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية بالجامعة، وأنها من الطالبات المتفوقات بين زميلاتها.

وأشار «مندور»، إلى أنه تفقد الطالبة خلال أدائها أول امتحانات لها أول أمس السبت داخل اللجنة التي أُعدت لها في غرفتها داخل المستشفى، مشيراً إلى أن الجامعة ستقدم لها كل التسهيلات والعلاج اللازم.

أجهزة تعويضية من الجامعة

وقال رئيس الجامعة، إنه تم تشكيل لجنة طبية من أطباء جامعة قناة السويس لمتابعة حالة الطالبة، وتحديد الأجهزة التعويضية اللازمة لها، لاستكمال حياتها بشكل طبيعي بعد الحادث.

وقال رئيس الجامعة، إن الأطقم الطبية في المجمع الطبي بالإسماعيلية عملت على تهيئة الجو النفسي المناسب للطالبة طوال الأيام الماضية، ما تسبب في رفع روحها المعنوية ودفعها لإكمال مسيرتها التعليمية رغم الحادث الأليم الذي تعرضت له قبل أسبوعين.