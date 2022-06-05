طقس الإسماعيلية اليوم: ارتفاع درجات الحرارة والعظمى تسجل 36

شهدت محافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، ارتفاعا جديدا في درجات الحرارة بعد انكسارها نسبيا نهاية الأسبوع الماضي، إذ وصلت إلى 34 درجة مئوية.

وبحسب بيانات رسمية لهيئة الأرصاد الجوية، سجلت محافظة الإسماعيلية، اليوم، 36 درجة مئوية، فيما ارتفعت درجات الحرارة في مدن شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة نهارا

وقال بيان رسمي لهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم الأحد يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تكون درجة الحرارة المتوقعة غدا على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 29 درجة مئوية، وشمال الصعيد 38 درجة مئوية، فيما ارتفعت درجات الحرارة في جنوب الصعيد بشكل كبير وسجلت 42 درجة مئوية.

تحذيرات هيئة الأرصاد

وحذرت هيىة الأرصاد الجوية المواطنين من التواجد في الشوارع وقت الذروة، مطالبة المواطنين الإكثار من تناول السوائل وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة في ساعة الذروة من الساعة 12 إلى الساعة 3 عصرا.

وأشار بيان هيئة الأرصاد الجوية إلى أن حركة البحر المتوسط ستكون خفيفة إلى معتدلة، ما يسمح بممارسة كل الأنشطة البحرية، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، أما البحرالأحمر فسيكون معتدلا أيضا ويسمح بممارسة كل الأنشطة البحرية، وارتفاع الموج سيكون من 1.5 إلى 5.25 متر.

وشهدت طرق الإسماعيلية السريعة والصحراوية والطرق الداخلية سيولة مرورية على كل الأنحاء، وسط انتشار الخدمات الأمنية على الطرق.