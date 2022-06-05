مصرع رئيس محكمة منفلوط وإصابة 10 آخرين في تصادم سيارتين بأسيوط

لقي رئيس محكمة منفلوط مصرعه، اليوم الأحد، بينما أصيب 10 أشخاص آخرون، في حادث تصادم سيارة ميكروباص بسيارة ملاكي، شمال كوبري بني حسين بدائرة مركز أسيوط، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.

تصادم سيارتين

كان اللواء عمر السويفي مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد ورود اخطارا لعمليات المركز بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخر ملاكي، شمال كوبري بني حسين بدائرة المركز.

وأسفر الحادث عن وفاة المستشار بيشوي نبيل فؤاد إسحاق رئيس محكمة منفلوط، 55 سنة، وإصابة 10 آخرين، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، فيما نُقل المصابون لتلقي العلاج بمستشفى الإيمان العام لتلقي الإسعافات اللازمة.

إصابة شاب في انقلاب موتوسيكل بأسيوط

وكان اللواء عمر السويفي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن أسيوط، تلقى إخطاراً من غرفة العمليات بالنجدة، يفيد بانقلاب موتوسيكل بالقرب من كمين مدخل عرب الشيخ عون الله على طريق أسيوط الزراعي، ما أدى إلى إصابة شاب بجروح متفرقة.

وبالانتقال والفحص والمعاينة، تبين انقلاب دراجة نارية «موتوسيكل» نتيجة تصادمها بسيارة، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة.

وتم تحرير محضر بالحادث ووضع الجثه مشرحة المستشفى، وجاري استخراج تصريح دفن المتوفى، واتخاذ باقي الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.