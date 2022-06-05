موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القليوبية.. برقم الجلوس

ينتظر الطلاب وأولياء الأمور موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القليوبية، والمنتظر أن يتم اعتمادها خلال الساعات المقبلة عقب انتهاء أعمال التصحيح، وبدء أعمال رصد الدرجات منذ أمس، ومن المقرر إعلانها خلال 48 ساعة لتكون متاحة للطلاب بالاسم ورقم الجلوس عبر المنصات الإلكترونية المحافظة ومديرية التربية والتعليم.

«الوطن» تستعرض موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بمحافظة القليوبية، وموعد إعلانها والمنصات المتاحه عليها، ونسب النجاح بالمواد المختلفه في إطار الخدمت التي تقدمها لقرائها.

تدني نسب النجاح بالعلوم واللغة العربية

وكشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القليوبية سيتم إعلانها خلال يومين، حيث بدأت اعمال الرصد لدرجات الطلاب أمس السبت.

وأوضح المصدر، أن نسبة نجاح الطلاب في مادة اللغة العربية 91%، واللغة الإنجليزية 95%، والعلوم 81%، والدراسات الاجتماعية 96%، والرياضيات 93%، من إجمالي عدد الطلاب على مستوى المحافظة، فيما يوجد إدارات بها نسبة الرسوب عالية في مادتي العلوم واللغة العربية.

روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القليوبية

وخصصت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية عددا من الراوبط الإلكترونية للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القليوبية على موقع مديرية التربية والتعليم والمحافظة، وكذلك الصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عبر الروابط التالية:

- موقع مديرية التربية والتعليم من هنا

- صفحة كنترول الإعدادية علي الفيس بوك من هنا

- صفحة مديرية التربية والتعليم بالقليوبية عل «فيسبوك» من هنا

- الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية من هنا

خطوات الحصول علي نتيجة الشهادة الإعدادية

مع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القليوبية خلال الساعات المقبلة يمكن الحصول عليها من خلال الخطوات التالية :

- الدخول عبر رابط من الروابط المحدد أعلاه.

- اختيار نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية.

- تسجيل رقم الجلوس.

- الحصول على النتيجة بالمجموع.

وعقب عدة ساعات، يمكن الحصول على النتيجة بالدرجات لكل المواد والمجموع والترتيب علي المدرسة والإدارة والمحافظة.