تعرف على روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بمحافظة القليوبية

خصصت محافظة القليوبية عددا من الراوبط الإلكترونية للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2022، من خلال موقع مديرية التربية والتعليم ومحافظة القليوبية والصفحات الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حيث من المقرر انتهاء أعمال التصحيح للمواد المختلفة الجمعة المقبل، وينتظر إعلان النتيجة بعدها بـ48 ساعة.

«الوطن» تستعرض الروابط الإلكترونية للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بمحافظة القليوبية، في إطار خدماتها لقرائها، حيث ينتظر النتيجة الطلاب وأولياء الأمور، ومن المقرر إعلانها خلال الفترة ما بين الأحد والأثنين المقبلين.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بمحافظة القليوبية

من المنتظر ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بمحافظة القليوبية مطلع الأسبوع المقبل عقب انتهاء أعمال التصحيح يوم الجمعة المقبل، وبدء رصد الدرجات اعتبارا من السبت لتظهر الأحد أو الاثنين على أقصى تقدير، ويعتمد النتيجة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ثم يتم نشرها عبر الروابط التالية:

موقع مديرية التربية والتعليم من هنا

صفحة كنترول الإعدادية على «فيس بوك» من هنا

صفحة مديرية التربية والتعليم بالقليوبية على «فيس بوك» من هنا

الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية من هنا

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية

ومع إعلان اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2022، مطلع الأسبوع المقبل، بعد انتهاء التصحيح الجمعة المقبل، يمكن الحصول عليها من خلال الخطوات التالية:

- الدخول عبر رابط من الروابط المحدد أعلاه

- اختيار نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية

- تسجيل رقم الجلوس

- الحصول على النتيجة بالمجموع

وعقب عدة ساعات من إعلانها رسميا، يمكن الحصول على النتيجة بالدرجات لكل المواد والمجموع والترتيب على المدرسة والإدارة والمحافظة.