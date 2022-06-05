محافظ أسيوط يشدد على تسريع الإجراءات في ملف التصالح على مخالفات البناء

ناقش اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، آخر مستجدات ملف التصالح على مخالفات البناء وتسريع الإجراءات ونزول المعاينات وتذليل العقبات التي تواجه المختصين في إتمام بعض ملفات التصالح والسعي لإيجاد حلول جذرية لها لسرعة تنفيذ الإجراءات للتسهيل على المواطن، وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

جاء ذلك خلال لقاءه مع العميد علاء عبدالجابر، سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندسة إيمان علي، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني، وممدوح جبر، مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة.

وبحث المحافظ إجراءات تسريع وتيرة العمل لاستكمال ملف التصالح في مخالفات البناء ومتابعة آلية العمل للإسراع في استكمال كافة الطلبات المقدمة من المواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء، وذلك ضمن جهود المحافظة للإسراع في إنهاء الإجراءات الخاصة بملف التصالح، وناقش عدة محاور هامة، وكذلك عرض الملفات خلال الفترة الماضية بالإضافة لمناقشة الملفات التي تم الإنجاز فيها بشكل نهائي.

تسهيل وإنهاء إجراءات التصالح

وقال محافظ أسيوط إن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يسعى لتسهيل إجراءات التصالح على مخالفات البناء تخفيفا على المواطنين، موضحا أن الهدف من عقد الاجتماعات واللقاءات هو حصر المشكلات ووضع حلول جذرية لها بما لا يضر بمصالح المواطنين بالتوازي مع الحفاظ على حقوق الدولة، مؤكدًا أن الحكومة تعمل بكل جهد على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والتيسير عليهم وتوفير الحياة الكريمة في شتى القطاعات.

ووجه المحافظ، مسئولي ملف التصالح، بالتنسيق مع رؤساء المركز والأحياء واللجان المشكلة، لإنهاء كل إجراءات التصالح وتقديم جميع أوجه الدعم اللوجستي لإنهاء اللجان من أعمالها بالتنسيق مع اللجان الفنية وإنهاء جميع الإجراءات واستصدار قرارات تصالح للتصديق عليها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء، تخفيفًا عن كاهل المواطنين، مشددًا على ضرورة تقديم كافة التسهيلات للمواطنين وسرعة عمل اللجان الفنية ولجان البت للتصالح في المخالفات.

وأكد اللواء عصام سعد على ضرورة بذل المزيد من الجهد واستمرار التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لإنجاز المهام المطلوبة بإسراع وتيرة عمل جميع اللجان الفنية المشكلة بكل مركز وكذلك سرعة الانتهاء من أعمال المعاينات والفحص والرفع المساحي لكافة الوحدات والمباني التي تقدم أصحابها للتصالح في مخالفات البناء بعد اعتماد جميع المستندات المقدمة تمهيدا لاعتمادها من لجنة البت والانتهاء من هذا الملف الحيوي في أقرب وقت.

فريق عمل منظم بالمراكز التكنولوجية

وأشاد محافظ أسيوط بالجهود المبذولة من فريق عمل منظومة التصالح بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء، بجانب دور الإدارة العامة للتخطيط العمراني والمستشار القانوني للمحافظة، فضلًا عن التنسيق الجيد مع كافة القطاعات لإتمام إجراءات التصالح وتسلم نماذج التصالح.