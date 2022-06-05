تدريبات نظرية وعلمية لفريق الإنقاذ بشاطئ جمصة‏ في الدقهلية «صور»

بدأت رئاسة مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، تنفيذ تدريب نظري وعلمي لفريق الإنقاذ على شاطئ جمصة، وذلك من أجل الحفاظ على حياة المصطافين، ونشر المنقذين بطول الشاطئ بعد تزايد أعداد المواطنين المترددين على المدينة، وفي نفس الوقت رفع كفاءة الشاطئ والشوارع والميادين، من أجل استقبال المصطافين وتحقيق راحتهم وراحة أسرهم.

اختبارات المنقذين بشواطئ مدينة جمصة

وتابع اللواء ضياء الدين عبدالحميد، رئيس مدينة جمصه، بحسب بيان صحفي لرئاسة مدينة جمصة، اختبارات المنقذين لشواطئ مدينة جمصه للشركة التي تم إسناد أعمال الإنقاذ لها، وبدأت الاختبارات في اليوم الأول بعمل ندوة للتوعية للحد من الغرق، وكذلك تدريب نظري وعملي للمنقذين، وكذلك اختبارات لياقة بدنية وسباحة وجري لهم.

استكمال باقي الاختبارات لاختيار أفضل المشاركين

وأكدت رئاسة مدينة جمصة، أنه جار استكمال باقي الاختبارات لاختيار أفضل المشاركين في تلك الاختبارات، بحضور نواب رئيس المدينة وفريق عمل الجهاز التنفيذي لرئاسة مدينة جمصة.

وقال اللواء ضياء الدين عبدالحميد، رئيس مدينة جمصة، إنه سيتم تنفيذ ندوة للتدريب العملي على الإسعافات الأولية، وكذلك ارتداء الزي الخاص بالمنقذين والذي وفرته الشركة، وستنتهي هذه الإختبارات باختيار أفضل المتقدمين للعمل في الإنقاذ والقادرين علي إعطاء أفضل النتائج خلال الإختبارات وذلك في التعامل الفوري مع أي أحداث طارئة علي الشاطئ.

مسح شامل للشوارع الرئيسية والفرعية في جمصة

ومن جهة أخرى، وفي إطار الأعمال اليومية لرئاسه مدينة جمصة، أشرف سامح عسل مدير قسم النظافة على رفع القمامة والمخلفات وكنس الأتربة وإزالة الرمال، وإجراء مسح شامل للشوارع الرئيسية والفرعية لمدينة جمصة، بحضور فريق عمل الجهاز التنفيذي لرئاسة مدينة جمصة.