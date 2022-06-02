«شباب الدقهلية» تشارك في منافسات المشروع القومي للموهبة بالإسكندرية

شاركت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، «المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية»، في اللقاء التنافسي التقييمي للاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالمدينة الشبابية بأبي قير بمحافظة الإسكندرية.

ويتنافس في اللقاء لاعبي المصارعة بعدد 17 لاعبا، كما يشارك لاعبي ألعاب القوى بعدد 14 لاعبا، ويشارك لاعبي رفع الأثقال بعدد 13 لاعبا، بالإضافة إلى المدرب والمدرب المساعد والإداري في كل لعبة من الألعاب، وهم جميعا من لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية.

حضر اللقاء التنافسي كل من الدكتور محمد حمدي، مدير عام إدارة الموهبة الرياضية بوزارة الشباب، والدكتور جون محفوظ، أخصائي المصارعة بالإدارة العامة للموهبة والبطل الأوليمبي بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمود السيد، السكرتير العام بالاتحاد المصري للمصارعة والمشرف الفني بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي للمصارعة، والدكتور نبيل الشوربجي، مخطط الأحمال بمشروع المصارعة.

عدم استخدام الضرب ضد اللاعبين الخاسرين

وبحسب بيان لمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، فقد شدد الدكتور محمد حمدي، مدير عام إدارة الموهبة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، على عدم استخدام الضرب ضد أي لاعب في اللقاء التانفسي خسر في أي مباراة، وسيتم حرمان أي مدرب يمارس العنف ضد اللاعبين من التدريب بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، مضيفا أن هؤلاء اللاعبين هم أبنائنا ويجب الاهتمام والعناية بهم لكي يخرج من بينهم الأبطال الدوليين الذين سيرفعون اسم مصر في المحافل الدولية.

منافسات المصارعة تضم 16 محافظة

وقال الكابتن أحمد ذكي، الحكم الأوليمبي ورئيس لجنة الحكام باللقاء التنافسي التقييمي للاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي للمصارعة، إن منافسات المصارعة تضم 16 محافظة على مستوى الجمهورية، لعدد 17 فريقا بواقع 187 لاعبا، وعدد 18 طاقم تحكيم دولي للتحكيم باللقاء التنافسي التقييمي.