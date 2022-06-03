يوم تدريبي لـ «صحة الدقهلية» لإجراءات الوقاية من جدري القرود

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية اليوم، عن تنفيذ فعاليات اليوم التدريبي لإجراءات الوقاية من جدري القرود والحد من خطورة الإصابة بالدقهلية، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتدعيم الكوادر الشابة بما يلزمهم من مهارات مهمة للتعليم المستمر والبحث العلمي، وبناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان وتوجيهات الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.

يوم تدريبي للتعامل مع حالات جدري القرود

وبحسب بيان صحفي لمديرية الصحة بالدقهلية فقد اختتمت فعاليات اليوم التدريبي على احتياطات مكافحة العدوى الخاصة بالتعامل مع حالات جدري القرود تحت إشراف الدكتور هاني حمدي مدير إدارة مكافحة العدوى، واستهدف التدريب فرق مكافحة العدوى بالمستشفيات حيث تم التدريب على احتياطات مكافحة العدوى لمنع انتقال جدري القرود والحد من انتشاره في حال ظهوره.

مكين: جدري القرود مرض فيروسي ينتقل عن طريق التلامس

وقال الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة، إن جدري القرود مرض فيروسي ينتقل من بعض الحيوانات للإنسان ومن الانسان للإنسان عن طريق التلامس أو رذاذ الجهاز التنفسي وأنه مرض محدود الانتشار وفي معظم الأحيان يتم التعافي منه تلقائيا، مؤكدا أنه يمكن الوقاية منه من خلال الالتزام بغسل الأيدي والتباعد الجسدي والالتزام بآداب العطس والسعال وباقي احتياطات مكافحة العدوى، مشيرا إلى أنه لم يسجل أي حالات إصابة بجدري القرود في مصر.

وأضاف مكين، إننا دائما ما نؤكد على أهمية مثل هذه التدريبات لدعم الفريق الطبي بما يلزمه من مهارات هامة وذلك لرفع الوعي لمقدمي الخدمة بالمستشفيات استعدادا لأي طوارئ ودعي جميع الأطقم الطبية للاستمرار في التعلم والاطلاع على شتى البحوث بمختلف المجالات للاستفادة منها على النحو الأمثل والحصول على خدمة طبية افضل لأهالي محافظة الدقهلية.