السجن المشدد 10 سنوات لموظف ابتز زوجته بنشر صور وفيديوهات لها في طنطا

قررت الدائرة الأولى، في محكمة جنايات طنطا، معاقبة موظف بالسجن المشدد 10 سنوات غيابياً، وتغريمه 10 آلاف جنيه، لاتهامه بابتزاز زوجته بصورها، وذلك في القضية رقم 11541 لسنة 2022 جنايات مركز طنطا، والمقيدة برقم 784 لسنة 2022 كلي غرب طنطا والمتهم فيها.

تفاصيل الجلسة

وعُقدت هيئة الجلسة برئاسة المستشار سامى بريك رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسام أبوزهرة، ومدحت سالم وإسماعيل الفران، وأمانة سر المحمدي الباجوري.

وقررت المحكمة سجن المتهم بتهمة ابتزاز زوجته، وتعمل مصممة أزياء، بنشر صور ومقاطع فيديو تم التقاطها لها أثناء العلاقة الزوجية معها، وتهديدها بنشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وسب وقذف شقيقة زوجته مقابل الحصول على قائمة المنقولات الزوجية وإيصالات أمانة.

إفشاء أسرار الزوجية

وكانت النيابة العامة قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات طنطا، بعدما شرع في الحصول بطريق التهديد على قائمة المنقولات الزوجية، وإيصال الأمانة، من خلال التهديد بنشر صور وفيديوهات قام بالتقاطها لزوجته أثناء العلاقة الزوجية معها، كما قام المتهم بسب المجنى عليها الأولى بأن وجه اليها عبارات وألفاظ السباب المبينة بالمحادثات المرسلة من خلال أحد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والتي من شأنها خدش شرفها واعتبارها طعنا فى عرضها.

وتضمن قرار الإحالة أن المتهم استخدم حسابا خاصا على موقع «فيسبوك»، واعتدى على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بانتهاك حرمة الحياة الخاصة وإرسال رسائل إلكترونية للمجني عليها، تنتهك خصوصياتها دون رضاها، كما تعمد المتهم مضايقة المجنى عليها بإساءة استعمال وسائل الاتصالات.