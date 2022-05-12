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عاجل.. الداخلية تكشف تفاصيل ابتزاز طالبة واختطاف شابين: صور شخصية السبب

كتب:

محمد بركات
09:23 م | الخميس 12 مايو 2022
الداخلية - أرشيفية

الداخلية - أرشيفية

كشف أجهزة الأمن ملابسات ما تداولته إحدى الصفحات على منصّة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تحت عنوان «خطف شابين من آخر شارع استاد طنطا».

وتبين من الفحص أنّ 4 من أهل طالبة بإحدى الكليات اتجهوا لمركز شرطة طنطا في مديرية أمن الغربية، وبرفقتهم طالب، زميلها في الكلية ذاتها، مصابًا بسحجات وكدمات.

الفتاة ترسل صورا شخصية 

وأكد الأهل أن ابنتهم أرسلت صورا شخصية له على هاتفه المحمول بإرادتها، وهو  ابتزّها مالياً، فقاموا باستدراجه لإحدى المناطق بدائرة المركز، وحضر برفقة زميل له بذات الكلية، وقاموا بالتعدي عليه وإحداث إصابته دون زميله واصطحابه للمركز، وبمواجهته أقر بذلك وبسؤال الطالبة أيدت ما سبق.

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