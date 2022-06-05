«الإقليمي لمكافحة الأمراض والأوبئة»: أفريقيا وحيدة أمام المشكلات الكبيرة

قال الدكتور أحمد أوما، نائب مدير المركز الإقليمي لمكافحة الأمراض والأوبئة، إنه عندما يكون هناك مشكلة عبر العالم فإن أفريقيا تقف وحدها، والدرس الثاني الذي تعلمناه من جائحة فيروس كورونا أنه عندما تجتمع أفريقيا معا فإن أمور كثيرة جيدة تحدث، ففي عام 2020 رؤساء الدول ومنهم الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمعوا معا للحديث حول ما يمكننا فعله خلال هذه الجائحة، وحينما يأتي قادة أفريقيا معا فيتبعهم بعد ذلك الفرق الفنية وكل الفرق التي تعمل معا، ونحتاج أن نجد الشركات معنا.

وأضاف نائب مدير المركز الإقليمي لمكافحة الأمراض والأوبئة خلال حديثه في افتتاح المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول، المنعقد خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022 تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه من خلال كل أزمة هناك فرص تتولد، وهناك فرص في 4 مجالات، حيث نحتاج لتعزيز هيئاتنا الأفريقية على مستوى القارة، وكل أنواع المؤسسات التي تعالج أمور الصحة العامة، والأمر الثاني هو تعزيز قدرات جميع الهيكل العامل ونحتاج إلى تدريب كل طاقم العمل ووضع كل شخص بمكانه الصحيح، بحيث يكون لدينا فكرة واضحة عندما تبدأ مشكلة صغيرة كيف ستطور ونكون بجاهزية كاملة.

وشرح نائب مدير المركز الإقليمي لمكافحة الأمراض والأوبئة أنه يجري فحص كيف نعزز قدراتنا بمجال التصنيع، فهو أمرا مزعجا جدا ببداية هذه الجائحة أنه ليس لدينا القدرة لكي نمنح الموارد لشعوبنا، وظهر هذا عندما بدأت تأتي اللقاحات، ونحتاج البنية التحتية لهذا.