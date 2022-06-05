كوريا الشمالية تسجل 73780 إصابة بـ«كورونا».. وشفاء 3.93 مليون حالة

سجلت السلطات الصحية في كوريا الشمالية، 73780 إصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، أو ما يطلق عليه في البلاد «حمى» ليرتفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من 4.07 مليون، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية.

علاج ما لا يقل عن 138480 شخصًا من الفيروس

وسجلت كوريا الشمالية، أكثر من 3.93 مليون حالة شفاء من «كورونا»، فيما يتم علاج ما لا يقل عن 138480 شخصًا، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

ارتفاع إجمالي إصابات كوريا الجنوبية إلى 18163686 حالة

وفي كوريا الجنوبية، سجلت السلطات الصحية، 9835 إصابة بـ«كورونا»، بينها 48 حالة وافدة من الخارج، و20 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 18163686 حالة.

وفي الصين، قالت «لجنة الصحة» البلدية، اليوم الأحد، إن «شنجهاي» سجلت 6 حالات إصابة محلية العدوى بـ«كورونا» و 16 حالة محلية بدون أعراض، أمس السبت، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

من جانبها، أشارت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، في تقرير يومي، إلى خروج 265 مريضًا من المستشفيات بعد تعافيهم من «كورونا» في البر الرئيسي لـ البلاد، ليصل الإجمالي إلى 217679 شخصا.

ارتفاع إجمالي إصابات «كورونا» حول العالم إلى 535.1 مليون حالة

وسجلت إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، عالميا، 535 مليونًا و144 ألفًا و686 حالة، ووصل إجمالي الوفيات إلى 6 ملايين و319 ألفًا و873 حالات وفاة، وسجلت حالات الشفاء، 505 ملايين و932 ألفا و450 حالة.

وفي المغرب، تطلق السلطات، اعتبارًا من اليوم الأحد، عمليتها السنوية الكبرى «مرحبا» لاستقبال أفراد الجالية خلال موسم الصيف، عبر موانئ أوروبية، وعلى وجه الخصوص الإسبانية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكانت عملية استقبال أفراد الجالية المغربية خلال موسم الصيف، توقفت في وقت سابق، بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» ثم الأزمة الدبلوماسية مع إسباني.

وأشارت السلطات المغربية، إلى تعبئة أكثر من 1000 شخص، من أطباء ومساعدين اجتماعيين ومتطوعين، لمساعدة المغاربة المقيمين بالخارج في الموانئ والمطارات وسواها من مراكز الراحة.

تسجيل أكثر من 700 حالة إصابة بـ«جدري القردة» حول العالم

من جانبها، أعلنت السلطات الصحية الأمريكية، تسجيل أكثر من 700 حالة إصابة بـ«جدري القردة» حول العالم، بينها 21 في الولايات المتحدة.

وقالت المسؤولة في «المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض»، جنيفر ماكويستون، أمس السبت، في تصريحات صحفية، إن جميع المصابين هم في مرحلة التعافي أو تعافوا بالفعل، ولم يتم رصد أي وفاة ناجمة عن الإصابة.

وأشارت ماكويستون، إلى أن المرض عموما متوطن في غرب ووسط إفريقيا، وسجلت إصابات به في أوروبا منذ مايو الماضي، موضحة أن عدد الدول التي رصدته على أراضيها يتزايد، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.