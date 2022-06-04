بالورد وماء زمزم.. السعودية تستقبل أول رحلة حجاج منذ بداية كورونا «صور»

استقبلت المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، اليوم السبت، أول بعثة لحجاج بيت الله الحرام من خارج المملكة، وهي الأولى كذلك منذ تفشي وباء كورونا، وكانت قادمة من دولة إندونيسيا، وذلك بعد تطبيق قرارات المملكة الأخيرة بشأن القواعد الجديدة المنظمة لموسم الحج 2022، التي فتحت الباب أمام حجاج الخارج ولكن وفق حصص أقل بكثير مما كان الحال عليه قبل الجائحة.

وكانت السلطات السعودية رفعت مؤخرًا العمل بالإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا، التي كان على رأسها إلغاء مسألة التباعد الاجتماعي، التي شملت بطبيعة الحال جميع مساجد المملكة ومن ثم فتح المجال لأداء الحج من خارج المملكة.

أول رحلة لحجاج بيت الله الحرام قادمة من إندونيسيا

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»، أن أول بعثة حج من خارج السعودية وصلت إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.

وأضافت الوكالة السعودية الرسمية أن هذه أول رحلة لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1443هـ، قادمة من جمهورية إندونيسيا، وكان على متنها 358 حاجًا وحاجة.

استقبال بباقات من الورد لرحلة الحجاج الإندونيسيين

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن رحلة الحجاج الإندونيسيين استقبلت بباقات الورد وعبوات من ماء زمزم، وأطباق متنوعة من التمور.

وفي هذا السياق، قال وكيل وزارة الحج والعمرة لشئون الزيارة محمد البيجاوي لقناة الإخبارية السعودية إنه اليوم استقبلت السعودية أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام لهذا العام من إندونيسيا، مضيفًا أنه «ستتابع الرحلات من ماليزيا والهند».

ولفت المسئول السعودي إلى أنه بلاده تسعد اليوم باستقبال حجاج بيت الله الحرام من خارج المملكة العربية السعودية بعد انقطاع لنحو عامين، بسبب انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا جاهزية المملكة لاستقبال الحجاج.

رفع عدد الحجاج إلى مليون حاج وفق مجموعة من الشروط

وكانت السعودية قررت في وقت سابق من هذا العام رفع عدد الحجاج إلى مليون حاج من داخل المملكة ومن خارجها، وفق مجموعة من الضوابط والقواعد الاحترازية التي تستهدف الحفاظ على صحة وحياة الزوار في ظل جائحة كورونا.

ويقتصر الحج هذا العام على الفئة العمرية التي تقل عن 65 عامًا، كما يشترط أن يكون الحجاج حصلوا على جميع الجرعات الأساسية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المعتمدة في السعودية.

كما يشترط على القادمين لأداء فريضة الحج من خارج المملكة تقديم مستند بفحص سلبي النتيجة لفيروس كورونا بشرط أن يكون الفحص قد أجري في خلال 72 قبل المغادرة إلى السعودية.