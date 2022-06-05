قوة إسرائيلية تتمركز على الحدود اللبنانية الجنوبية وتطلق الرصاص

نقلت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية عن موقع النشرة اللبناني، في نبأ عاجل، أن قوة إسرائيلية مؤلفة من 14 جندياً، تمركزت في المنطقة الواقعة بين السياج التقني والخط الأزرق في منطقة «كروم الشراقي» الواقعة على الحدود اللبنانية الجنوبية.

قوة إسرائيلية عند حدود ‎ميس الجبل

وقال الموقع إنَّ هذه ليست المرة الأولى التي تتمركز فيه قوة إسرائيلية عند حدود ‎ميس الجبل، حيث تعد هذه هي المرة الرابعة لها خلال يومين.

وأضاف الموقع أنَّ القوة الإسرائيلية لم تكتف بالمركز عند هذه المنطقة بل أطلقت رصاصة في الهواء، بهدف ترهيب شبان كانوا متواجدين بالقرب من تمركز القوة بحماية دبابة ميركافا.

قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي تجتاز السياج التقني

وذكر الموقع اللبناني أنَّ هناك قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي​، اجتازت أمس، السياج التقني الواقع في منطقتي «كروم المراح» و «كروم الشراقي» بالإضافة إلى حدود ​ميس الجبل​، ومشطت المنطقة المتحفظ عليها دولياً، دون أن تخرق ​الخط الأزرق​.