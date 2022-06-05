تعرف على سعر الفائدة الجديدة للوديعة بالبنك الأهلي المصري

شهد القطاع المصرفي في مصر حالة من الاستنفار بسبب قرارات البنك المركزي المصري برفع الفائدة 200 نقطة على الإيداع والاقتراض في آخر جلسات لجنة السياسة النقدية، وأعلنت البنوك رفع قيمة سعر الفائدة 2% على الودائع والشهادات الادخارية في جميع البنوك الخاصة والحكومية.

وفي نفس الوقت أعلن البنك الأهلي المصري عن التفاصيل الجديدة على الوديعة الائتمانية، كاستثمار آمن بالنسبة لجميع الأفراد والتي تبدأ قيمتها من 1000 جنيه ولا ترتبط بمبلغ كحد أقصى.

ونشر البنك الأهلي تفاصيل فتح الحد الأدنى للوديعة، والتي تصرف شهريا أو سنويا أو ربع سنويا، والتي يبدأ فتحها بداية من 1000 جنيه، كما حدد البنك الأهلي المصري وقت فتح حساب للوديعة من سنة حتى 7 سنوات.

مواعيد صرف فوائد الوديعة بالبنك الأهلي المصري

وقال البنك الأهلي المصري في بيان له إنه تم تقسيم وقت صرف فوائد الوديعة بالبنك بداية من شهر حتى نهاية كل عام.

سعر الفائدة «شهري»: 4.60%

سعر الفائدة «ربع سنوي»: 4.61%

سعر الفائدة «نصف سنوي»: 4.64%

سعر الفائدة «سنوي»:4.75%

الاسترداد

يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا للقواعد والشروط المعلنة في البنك.

الاقتراض

يمكن الاقتراض بضمانها حسب القواعد المعمول بها.

ويذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري سوف تعقد يوم 23 يونيو الجاري، لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بعد قرارها الأخير منذ أسابيع برفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس حيث قرر البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 2% على الإيداع إلى 11.25% من 9.25%، فيما رفع سعر فائدة الإقراض إلى 12.25% من 10.25%، وذلك بعدما رفعها بنسبة 1% في اجتماع استثنائي للجنة يوم 21 مارس الماضي 2022.