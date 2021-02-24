الأوراق المطلوبة عند وفاة حامل الشهادة أو الوديعة بالبنك لأخذ الأموال؟

حالات وفاة كثيرة وقعت في الفترة الأخيرة بسبب فيروس كورونا وقد يفاجأ البعض أن المتوفي له حساب بنكي أو يحمل شهادة إدخار ووديعة بالبنك ولا يعرف المطلوب في تلك الحالة.

وفي هذا الصدد، تجيب «الوطن» في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها لقراءها على مدار الساعة على تساؤول ماذا يحدث عند وفاة حامل الشهادة أو الوديعة بالبنك وكيفية الحصول على أموال تلك الشهادات، وكيف سيتم تقسيمها كتركة بين الورثة، وما هي الإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن.

الخيارات أمام الورثة

ووفقا للإجراءات القانونية المتبعة بالبنوك، فإنه عند وفاة حامل الشهادة بالبنك يكون لدى ورثته حلين لا ثالث لهما، وهما إما كسر الشهادات والحصول على الأموال والعوائد المتبقية بعد الكسر وتوزيعها وفقًا للأنصبة الشرعية، أو الإبقاء على الشهادات لدى البنك حتى انتهاء مدتها وتقسيم العوائد على الحساب بشكل دوري، وبعد الاستحقاق يتم توزيع أموال الشهادات بين الورثة.

الإجراءات والأوراق المطلوبة

وعن الإجراءات الواجب اتباعها على ورثة حامل الشهادة، فإنه يتعين عليهم إتباع مجموعة من الإجراءات القانونية والرسمية للحصول على الأموال تلك الشهادات من البنك وتقسيمها وفقًا للأنصبة الشرعية، وتتلخص تلك الإجراءات في النقاط التالية:

أولا لابد وأن يتم إعلان وإخطار البنك بوفاة صاحب الشهادات أو الوديعة.

ثانيا لابد من عمل إعلام وراثة لدى المحكمة.

ثالثا التوجه للبنك (جميع الورثة) مع إعلام الوراثة.

رابعا عندها سيكون لدى الورثة خيارين كما يلي:

إما عمل تصفية فورية للتركة (الشهادات بعوائدها المستحقة كافة) إذ يصفي البنك الأموال كافة في حساب المتوفي ويوزعها حسب الأنصبة الشرعية، أو عمل تصفية جزئية أي ترك الشهادات دون كسرها كما هي حتى نهاية مدتها، ويتم تقسيم العوائد الدورية من قبل البنك على الورثة، وعندما يحين موعد انتهاء الشهادة يقسمها البنك بين الورثة حسب أنصبة إعلام الوراثة، وفي هذه الحالة يتحول الحساب من اسم المتوفي إلى اسم تركة المتوفي ويظل ساريًا دون أن يحق لأحد التصرف فيه سوى البنك.

خامسا وأخيرًا يمكن متابعة المعاملات كافة وكيف تمت عملية التقسيم عن طريق عمل كشف حساب دوري على حساب التركة.