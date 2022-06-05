«تعليم مطروح»: تقديم رسائل تثقيفية وتربوية للطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة

قال عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إن «تعليم مطروح» تقدم رسائل تعليمية هامة للطلاب في مختلف المراحل التعليمية من خلال العديد من الفيديوهات التربوية والتثقيفية الهادفة لكافة المراحل العمرية عبر الصفحة الرسمية للمديرية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بهدف صقل وتنمية وتوسيع مدارك الطلاب، وذلك في إطار رسائل التوعية بأهمية التعليم في حياة الشعوب، ودوره الإيجابي الكبير في تحقيق التقدم والرقي لوطننا الغالي مصر.

قيم أخلاقية لطلاب مطروح

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم في مرسى مطروح، اليوم الأحد، في تصريحات صحفية، أن تعليم مطروح يستهدف كذلك من هذه القصص تزويد البراعم بالمهارات اللغوية بشكل أسرع وإكسابهم قيما سامية وأخلاقيات مفيدة تنفعهم في الحياة المستقبلية، في سبيل تنشئة أجيال صالحة قادرة على تحمل المسئولية والنهوض بوطننا الغالي مصر في المستقبل.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن تلك القصص المسموعة تأتي تفعيلًا لمبادرة القطاع التعليمي بإطلاق عدة رسائل تبصيرية لمواكبة منظومة تحديث وتطوير التعليم المصري 2.0، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

أنشطة صيفية في مدارس مطروح

وأوضح وكيل تعليم مطروح أنه جرى إعداد خطة شاملة من خلال المديرية لتنظيم أنشطة ثقافية وتعليمية وترفيهية للطلاب في جميع المدارس على مستوى الإدارات والقطاعات التعليمية من مدينة الحمام شرقًا وحتى مدينة السلوم غربًا وسيوة جنوبًا خلال الإجازة الصيفية حتى العام الدراسي الجديد، ما يسهم في التنمية الثقافية ورفع المستوى الفكري والتربوي للطلاب بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية العام والفني.