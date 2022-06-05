ياسمين فؤاد: مشروع واحة الحرير الاستثماري بالوادي الجديد صديق للبيئة

قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إن مشروع واحة الحرير من أهم المشاريع الاستثمارية وصديق للبيئة، وذلك خلال تفقدها لواحة الطحان الزراعية، والتي تعد من أكبر المشروعات الخاصة بالاستثمار الزراعي بمحافظة الوادي الجديد اليوم.

مشروع الاستثمار الزراعي يضم 50 صوبة

وأكد، محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، أن مشروع الاستثمار الزراعي بمزرعة الطحان والذي يقع شمال مدينة الخارجة، يعد أحد أكبر مشروعات الاستثمار الزراعي على مستوى المحافظة، ويقع على مساحة 180 فدانًا، ويتضمن الصوب الزراعية لإنتاج مختلف أنواع الخضروات والفاكهة التي تتناسب مع طقس المحافظة، وعددها 50 صوبة.

وذكر أنه من المستهدف الوصول إلى 100 صوبة بنهاية عام 2022، إضافة إلى مزرعة نخيل تضم 7000 فسيلة، ومن المستهدف الوصول إلى 18000 فسيلة بنهاية عام 2022، و18 ثلاجة لحفظ التمور بطاقة استيعابية تصل إلى 2500 طن للثلاجة الواحدة، ومشروع استزراع سمكي على مساحة 1.5 فدان يستوعب 50 طنا من أسماك البلطى والبورى، بالإضافة الى 5 بحيرات جديدة تحت الإنشاء بطاقة 125 طن.

وأوضح محافظ الوادي الجديد أنه من المخطط للمشروع مزيد من التوسع خلال الفترة القادمة بإضافة 90 فدانا للتوسع فى زراعات النخيل وإنشاء منفذ جديد لبيع التمور إضافة إلى إنشاء عنابر للمواشي والدواجن والأرانب وتربية النعام، كما يجرى العمل على إنشاء مدرسة فروسية (تدريب خيول)، وهو ما يعكس الطفرة الزراعية والتنموية على أرض الوادى الجديد.

مشروع إنتاج الحرير

كما تفقدت وزيرة البيئة معامل إنتاج الحرير وتربية دودة القز بواحة الطحان بما يشمل زراعة أشجار التوت واستيراد البيض والشرنقات وتربية دودة القز حتى مرحلة حل وإنتاج خيوط الحرير، وهى المبادرة التى أطلقتها المحافظة وتبنتها، وحرصت على دعمها وتدريب الأيدي العاملة بهدف إحياء صناعة الحرير وتوطينها على أرض المحافظة وتوفير المزيد من فرص العمل للأفراد والأسر.

وقامت وزيرة البيئة بتفقد مصنع لتدوير المخلفات الزراعية للتخلص الآمن من المخلفات الزراعية، وتحويلها إلى مشتقات الأعلاف الحيوانية وسماد للأراضي الزراعية.