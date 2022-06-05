السيسي يدشن مبادرة لمساهمة مصر بتوفير 30 مليون جرعة لقاح ضد كورونا للأفارقة
كتب:
شريف سليمان
12:33 م | الأحد 05 يونيو 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي
أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، مبادرة تقديم 30 مليون جرعة تطعيم ضد فيروس كورونا للأشقاء في الدول الأفريقية، متابعا: «أرجو أن يتم التنسيق مع الاتحاد الإفريقي».
وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته خلال فعاليات الجلسة الحوارية بافتتاح المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول، المنعقد خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022: «إذا كانت الأزمة عالمية ستكون قارة أفريقيا لوحدها، لدينا موارد هائلة في كل شيء، بدءًا من الموارد البشرية حتى الموارد الأخرى».