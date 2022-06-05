السيسي يدشن مبادرة لمساهمة مصر بتوفير 30 مليون جرعة لقاح ضد كورونا للأفارقة

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، مبادرة تقديم 30 مليون جرعة تطعيم ضد فيروس كورونا للأشقاء في الدول الأفريقية، متابعا: «أرجو أن يتم التنسيق مع الاتحاد الإفريقي».

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته خلال فعاليات الجلسة الحوارية بافتتاح المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول، المنعقد خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022: «إذا كانت الأزمة عالمية ستكون قارة أفريقيا لوحدها، لدينا موارد هائلة في كل شيء، بدءًا من الموارد البشرية حتى الموارد الأخرى».