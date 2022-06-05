مكتشف فيروس سي: فخور بالتجربة المصرية للقضاء على المرض.. وأتمنى نقلها للعالم

قال الدكتور هارفي أولتر، الحاصل على جائزة نوبل ومكتشف فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي، إنّ مصر ينبغي أن تفتخر بإنجاز القضاء على فيروس سي، واصفًا الحملة التي وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذها في مصر، بأنها نموذج نستهدف تطبيقه في بلدان العالم أجمع.

أولتر: على العالم الاقتداء بمصر في توفير الأمصال

وأضاف أولتر، خلال كلمته في افتتاح المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول، المنعقد خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022، تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ الدول الأخرى عليها الاقتداء بالتجربة المصرية، وتوفير الأمصال لمواطنيها.

وأشاد بدور الرئيس السيسي ومصر في القضاء على فيروس سي، مؤكدًا أن مصر قامت بمجهود كبير وضخم لعلاج المرضى، وأجرت التحليل لـ40 مليون شخص، فمصر تقدم نموذجًا يحتذى به، إذ لم تحدث حملة مثلها في أمريكا.

وأوضح «هارفي» أنّ اكتشاف الفيروس والوصول إلى علاجه خلال 3 أسابيع كان حلمًا للباحثين، مشيرًا إلى أنّه بعد نجاح الباحثين في اكتشاف الفيروس بدأ دور المؤسسات الدوائية، والتي قدّمت هذا الإنجاز الكبير الذي ساهم في شفاء مرضى الفيروس.

مكتشف الفيروس: أناشد العالم تطبيق التجربة المصرية

وأكد الحاصل على جائزة نوبل ومكتشف فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي، أنّ الأمر الآن يعود لمختلف بلاد العالم، لتحقيق هذه التجربة والقضاء على فيروس C، لافتًا إلى أنّ التطبيق أصبح ممكنًا بالفعل، مشيرًا إلى امتنانه لحضور هذا المؤتمر.