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السيسي: قدرات مصر متاحة لأشقائها الأفارقة.. وهذا ليس كلاما سياسيا

مصر تساعد بإخلاص في نقل الخبرات للتغلب على التحديات بأفريقيا

كتب:

شريف سليمان
12:44 م | الأحد 05 يونيو 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ موارد الدول الأفريقية ليست كبيرة وكذلك قدراتها، لكنّ عدد سكانها كبير، موضحا: «بنتكلم في مصر عن أكتر من 100 مليون شخص، ومستعدين نتعامل مع شركات الأدوية في العالم في كل المجالات التي طلبوا التعامل فيها».

المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول

وأضاف السيسي في كلمته خلال فعاليات الجلسة الحوارية بافتتاح المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول، المنعقد خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022: «القدرات الموجودة في مصر متاحة لأشقائها وهذا ليس كلامًا سياسيًا، ونحترم وكل من يعاني في أفريقيا وبقية الدولة».

السيسي: موارنا متاحة للأفارقة بإخلاص

وتابع الرئيس: «مواردنا مش هايلة، لكن اللي عندنا متاح للأفارقة بإخلاص، كمشاركة وتعليم وتدريب وعلاج ونقل وتبادل الخبرات، مستعدين نعمل ده وزيادة في كل المجالات».

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بقلم شريف سليمان