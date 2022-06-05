السيسي: ماخفناش من التحديات ولا قلنا مواردنا محدودة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: « مش هنسى أقول إننا بنقابل تحديات كتيرة ولكن ماخوفتناش وما أحبطتناش، ومثال على كدا إننا بنزيد 2.5 مليون كل سنة مع حالات الوفاة حوالي 500 ألف، يعني بنزيد كل سنة حوالي 2 مليون إنسان، وعلشان أديهم أسرة الـ2 مليون يكلفوني 4 آلاف سرير، حوالي 2.5 مليار دولار كل سنة للصحة فقط، ومع ذلك ده ماخفناش ومقلناش مواردنا محدودة».

وأضاف «السيسي» خلال كلمته في حفل افتتاح المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول، المنعقد خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو: «هنفضل نشتغل وهنفضل نتحدى التحديات لحد ما نتغلب عليها».