السيسي: حصة مصر في مياه النيل لم تتغير.. ونسعى لتعظيم مواردنا المائية

تحدّث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن موارد مصر المائية وحصتها في مياه النيل، قائلًا إنّها تبلغ 55 مليار متر مكعب، ولم تتغيّر على مدار السنين، منذ كان عدد سكان مصر 4 ملايين نسمة.

المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول

وأضاف السيسي، خلال كلمته في افتتاح المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول، المنعقد خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو: «سمعت نائب رئيس زيمبابوي بيتكلم عن الميّه، ودي فرصة نتكلم، حصتنا زي ما هي متغيرتش، فهل إحنا دخلنا في صراع مع الأشقاء عشان نزود الحصة دي؟ الإجابة لأ.. إحنا اشتغلنا عشان نعظّم مواردنا».

السيسي: نسعى للاستفادة من المياه بأكبر قدر ممكن

وأكمل الرئيس قائلا: «عملنا في مصر برامج لمعالجة المياه معالجة ثلاثية متطورة، وعاوز أقولكم إن البرامج اللي اتعملت في مصر في هذا المجال علشان نخلي الإنسان المصري في كل مصر ياخد مياه طبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، ونستفيد بالمياه بأكبر قدر ممكن، هنكون أول أو تاني دولة في العالم تعظم وتستفيد من معالجات وتحلية المياه لصالح شعبها».

وأضاف السيسي: «أفريقيا قادرة، ولو فيه تحد فإحنا قادرين معا، بإخلاص نتجاوزه»، موضحا: «ولكن يبقى شئ وهو التحدي الذي يعجز الدول، والدول المتقدمة يمكن متاخدش بالها من الكلام ده، ولكن بقول كدا علشان أسجله هنا، ولما قولت الاستقرار والأمن حق من حقوق الإنسان كتير من الناس ما أستوعبتش الكلمة».