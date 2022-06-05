ياسمين عبد العزيز تتصدر الترند بعد دخولها المستشفى مجددا

تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز ترند مواقع التواصل الاجتماعى مجددًا بعد تواجدها مرة أخرى داخل أحد المستشفيات نتيجة تعرضها لوعكة صحية وهو الأمر الذي أقلق جمهورها مرة أخرى.

حيث كانت قد كشفت الفنانة ياسمين عبد العزيز عن تواجدها فى المستشفى من خلال نشرها صورة لها من على سرير المستشفى وعلقت عليها قائلة" «أهم حاجة في الدنيا الصحة نعمة كبيرة».

الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز

ولكن لم تكشف ياسمين عن أي تفاصيل خاصة بسبب تواجدها في المستشفى وتكتمت على كافة التفاصيل ولم يخرج أي من أفراد عائلتها لتوضيح الأمر وهذا جعل الغموض يسيطر على الموقف ويضع الجمهور في حيرة، خاصة أن الفنانة ياسمين عبد العزيز كانت قد تعرضت لأزمة صحية كبيرة مؤخرًا حيث إنها كانت قد ذهبت إلى أحد المستشفيات لإجراء عملية جراحية وإزالة أكياس من الرحم ولكن خطأ طبيًا تسبب في تفاقم الأزمة.

تفاصيل الأزمة الصحية لياسمين عبد العزيز

وهذا الخطأ تسبب في خضوعها لأكثر من عملية أخرى بسبب إصابتها بثقب في القولون وتعرضت حياتها للخطر، وهو الأمر الذي تسبب في نقلها إلى أحد المستشفيات خارج مصر للسيطرة على الوضع الخاص بها.

يذكر أن وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز تعرض هو الآخر لأزمة صحية خلال اليومين الماضيين بسبب تعرضه لحادث سير حيث شارك جمهوره بمنشور عبر صفحته الخاصة على موقع «فيس بوك» قال فيه: «الحمد لله حادثة مش جامدة وأنا كويس وخارج بكرة من المستشفى شكرًا لكل اللي سأل».