نقل شقيق ياسمين عبد العزيز إلى المستشفى بعد تعرضه لحادث

تعرض الفنان وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، لحادث سير وتم نقله إلى المستشفى.

وكشف وائل عبد العزيز عن هذا الأمر من خلال صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك» حيث قال «الحمد لله حادثة مش جامدة وأنا كويس وخارج بكرة من المستشفى شكرا لكل اللي سأل».

تعرض وائل عبد العزيز لحادث سير

وانهالت التعليقات على المنشور الذي شاركه الفنان وائل عبد العزيز من قبل جمهوره متمنين له السلامة.