رئيس التحرير

محمود مسلم

نقل شقيق ياسمين عبد العزيز إلى المستشفى بعد تعرضه لحادث

كتب:

بسمة شطا
11:49 م | الجمعة 03 يونيو 2022
ياسمين عبد العزيز وشقيقها

ياسمين عبد العزيز وشقيقها

تعرض الفنان وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، لحادث سير وتم نقله إلى المستشفى.

وكشف وائل عبد العزيز عن هذا الأمر من خلال صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك» حيث قال «الحمد لله حادثة مش جامدة وأنا كويس وخارج بكرة من المستشفى شكرا لكل اللي سأل».

تعرض وائل عبد العزيز لحادث سير

وانهالت التعليقات على المنشور الذي شاركه الفنان وائل عبد العزيز من قبل جمهوره متمنين له السلامة.

اقرأ المزيد:

أول فيديو من عيد ميلاد ياسمين عبد العزيز.. العوضي يهديها باقة ورد

مسلسل ياسمين عبد العزيز رمضان 2022 يتصدر محركات البحث.. مقطع فيديو السبب

بعد غياب 20 عاما.. أحمد العوضي يحتفي بإعلان ياسمين عبد العزيز على طريقته الخاصة

موعد بدء تصوير مسلسل الشادر لـ ياسمين صبري مع المخرج سامح عبد العزيز
بقلم بسمة شطا