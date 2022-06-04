ياسمين عبد العزيز وشقيقها يتعرضان لأزمات صحية في 24 ساعة

تعرضت الفنانة ياسمين عبد العزيز لوعكة صحية مفاجئة، وذلك خلال الساعات القليلة الماضية، حيث نشرت صورة وهي بأحد المستشفيات عبر خاصية «الاستوري» على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، دون كشف تفاصيل، مكتفية بالتعليق عليها «أهم حاجة الصحة».

شقيق ياسمين عبد العزيز يتعرض لوعكة صحية

وتعرض وائل عبد العزيز شقيق ياسمين عبد العزيز لوعكة صحية أيضا خلال الساعات القليلة الماضية، حيث نشر مجموعة صور عبر ستوري موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» لأماكن متفرقة في جسده بها كدمات كبيرة كمنطقة الكتف والفخد، وعلق عليها: «قدر الله وما شاء فعل».

وخرج من ساعات قليلة وائل عبد العزيز، ليطمئن جمهوره على حالته الصحية بعد تعرضه لحادث سير وتم نقله إلى المستشفى، وكتب وائل عبد العزيز عبر صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك»: «أنا كويس الحمد لله شوية كدمات محترمة بس اللي بيحصل ده بقاله 3 سنين مش طبيعي».

ياسمين عبد العزيز تتعرض لأزمة صحية كبيرة مؤخرا

وكانت ياسمين عبد العزيز تعرضت لأزمة صحية كبيرة مؤخرا وروت حينها تفاصيل محنتها الصحية للمرة الأولى، وكيف ساءت بعد الخطأ الطبي الذي تعرضت له بعد خضوعها لجراحة نسائية، واصفة شعورها في ذلك التوقيت، بأنّه «اقتراب محقق من الموت من شدة الألم».

كما روت ياسمين تفاصيل تطور حالتها حتى وصلت إلى هذه الحالة، وعن أسباب عدم مقاضاتها للطاقم الطبي الذي تسبب في وصولها لهذه الحالة حتى الآن.