الأورمان تطلق حملة صكوك الأضاحي 2022 بالفيوم بأسعار تبدأ من 2250 جنيها

أطلقت جمعية الأورمان بمحافظة الفيوم، حملة «صكوك الأضاحي 2022»، بهدف التيسير على المضحين في أداء فريضة الأضحية، مع ضمان وصول لحومها إلى الأسر الأكثر استحقاقاً في مختلف أرجاء محافظة الفيوم، حيث تبلغ قيمة الصك هذا العام 2250 جنيها في العجل الصغير المستورد، و2950 جنيهاً للعجل المستورد الكبير، بينما بلغت قيمة الصك في العجل البلدي 3600 جنيه، تُدفع مرة واحدة، أو يتم تقسيطها على 6 أقساط، فيما تقوم الجمعية أيضاً بتوزيع لحوم صدقة بقيمة 250 جنيهاً لتوفير أكبر كمية من اللحوم، وتوزيعها على المحتاجين.

الصكوك مشروع إنساني

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ «صك الأضحية» هو مشروع إنساني خيري من الدرجة الأولى، ويستهدف الإنابة عن المضحي في ذبح الأضحية، وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً، موضحاً أنّ هذا المشروع تم إطلاقه ضمن الأنشطة الموسمية للجمعية، لدعم شرائح غير القادرين في القرى والنجوع الأكثر فقراً وخصوصاً النائية منها.

خطة عمل متكاملة في كل المحافظات

وأشار مدير عام جمعية الأورمان، إلى أنّ مشروع صكوك الأضاحي ليس مقتصراً على محافظة الفيوم فقط، ولكنه يشمل كافة المحافظات، موضحاً أنّ الجمعية بدأت في وضع خطة عمل متكاملة تستهدف توزيع لحوم أضاحي في مختلف المحافظات وهي، سوهاج، وقنا، وأسيوط، وأسوان، والأقصر، وبني سويف، والفيوم، والجيزة، والغربية، والدقهلية، وكفر الشيخ، والشرقية، وحلايب وشلاتين، والمنوفية، ومرسى مطروح، والبحيرة، وجنوب سيناء، والوادي الجديد، وشمال سيناء.

تعاون مشترك مع 5 آلاف جمعية

وكشف مدير عام الأورمان، أنّ الجمعية تتعاون مع أكثر من 5 آلاف جمعية خيرية صغيرة، تحت إشراف مديريات التضامن الاجتماعي في مختلف المحافظات، من خلال قوائم بيانات معتمدة بعد إجراء أبحاث ميدانية عليهم، للتأكد من أحقيتهم بما يتفق مع شروط الجمعية.

توزع في المناطق الأكثر احتياجاً

وأشار «شعبان» إلى أنّ خطة عمل الجمعية لتوزيع لحوم أضاحي لغير القادرين لهذا العام يتم إعدادها بشكل يسمح بوصول تبرعات المضحين من خلال صكوك الأضحية للأورمان، إلى الأسر المستفيدة في أكثر المناطق احتياجاً في أنحاء الجمهورية، منوهًا إلى أنه يمكن شراء الصك لجمعية الأورمان من خلال فوري، أو مصاري، أو ممكن أو سداد أو ضامن أو أمان أو خدماتي، أو من خلال جميع البنوك باسم جمعية الأورمان، أو عن طريق رقم الجمعية.

استمرار جمع الصكوك

تجدر الإشارة إلى أنّ الأورمان أطلقت مشروع صك الأضحية قبل سنوات، ومستمرة في تنفيذها سنوياً لتحقيق الغاية الشرعية والاجتماعية من الأضحية بإدخال الفرحة على المضحي من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها، وأيضاً المشاركة المجتمعية بتحقيق السعادة والبهجة للأسر الأكثر احتياجاً بتوصيل لحوم الأضاحي لهم في منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكانية.