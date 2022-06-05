محافظ سوهاج يبحث مع رؤساء الجمعيات الزراعية سبل زيادة توريد القمح

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، الاجتماع الأول مع رؤساء مجالس إدارات الجمعيات الزراعية بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، لمناقشة سبل زيادة كميات القمح الموردة إلى شون وصوامع المحافظة، والتأكيد على دور الجمعيات الزراعية في توعية وتشجيع المزارعين على توريد أكبر كميات ممكنة من القمح، بحضور أمل اسماعيل وكيل وزارة الزراعة، ومحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين، ورؤساء الجمعيات الزراعية بمراكز جهينة، وساقلتة، وسوهاج، والعسيرات، وأخميم، والمنشأة، وطهطا.

المحافظ: مسألة توريد الأقماح هذا العام أمن قومي

وأكد محافظ سوهاج، خلال الاجتماع، أن مسألة توريد الأقماح هذا العام تعد أمنا قوميا نظرا لما يشهده العالم من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، مشددا على مسؤولية الجمعيات الزراعية، وأهمية التعاون وتكثيف الجهود لتوريد جميع الكميات المستهدفة من القمح.

وأشار محافظ سوهاج إلى تشكيل لجان من التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، ومديرية الزراعية، والنيابة الإدارية؛ لحصر ومراجعة عمل كل الجمعيات الزراعية، وتحديد الجمعيات الأكثر والأقل توريدا للأقماح، واستمع المحافظ إلى آراء ومقترحات ممثلي الجمعيات الزراعية حول سبل زيادة الكميات الموردة من الأقماح هذا العام، مشددا على أنه لا مجال للتقصير أو التهاون.

توريد محصول القمح للشون والصوامع

وأعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن موقف توريد محصول القمح للشون والصوامع الحكومية بنطاق المحافظة، مشيرا إلى استمرار أعمال التوريد من المزارعين دون معوقات