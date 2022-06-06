أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم الاثنين 6-6-2022

اهتمام كبير بتناول الفاكهة والخضار خلال فترة ارتفاع درجات الحرارة، كونها تقوم بتعويض الجسم عن العناصر التي يفقدها، فتناول الخيار والفلفل الألوان والجزر يمدان الجسم بالعديد من الفيتامينات كفيتامين سي وغيرها، لذا تشهد أسعار الخضروات اهتمامًا كبيرًا من المواطنين.

واليوم الإثنين 6 يونيو، تقدم «الوطن» أسعار الخضروات في الأسواق المحلية، وسوق العبور وذلك وفق الجولة الصباحية التي تقوم بها الجريدة في الأسواق، وذلك من منطلق أن تلك الأطعمة تساعد على الوقاية من الأمراض وتحتوي على سعرات حرارية منخفضة، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار الخضروات في الأسواق

- سجل سعر كيلو الكوسة 9 جنيهات.

- سعر الباذنجان الأسود الرومي والعروس 6 جنيهات.

- سعر كيلو الملوخية 10 جنيهات.

- سعر كيلو الجزر أصفر دون عروش 6 جنيهات.

- سعر البسلة 8 جنيهات للكيلو الواحد.

- سجل القلقاس سعر 10 جنيهات.

- يتراوح سعر الطماطم بين 8 و10 جنيهات للكيلو الواحد.

- سجل سعر كيلو بصل أبيض أو ذهبي 3 جنيهات.

- سعر كيلو الفاصوليا الخضراء 8 جنيهات.

- سعر كيلو الفلفل الأخضر الحار أو الرومي 6 جنيهات.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وفي ساحة سوق العبور اختلفت الأسعار، وجاءت على النحو الآتي:

- تراوح سعر كيلو القلقاس بين 3 و6 جنيهات.

- سعر كيلو الطماطم بين 6 و7 جنيهات.

- تراوح سعر البطاطس بين 2 و3.6 جنيه.

- سعر كيلو الفاصوليا اختلف بين 6 و7 جنيهات.

- سعر كيلو الخيار البلدي يتراوح بين جنيه و3 جنيهات.

- تراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 2 و6 جنيهات.

- تراوح سعر الفلفل الألوان بين 6 و9 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو الكوسة بين 2.6 و3.6 جنيه.

- تراوح سعر البصل بين 1.26 و2.26 جنيه.

- سعر كيلو الملوخية تراوح بين 3 و6 جنيهات.