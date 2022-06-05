أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم الأحد 5-6-2022

الخضار بكافة أنواعه والفاكهة يعدان من العناصر الهامة لبناء الجسم، فتناول الخيار والفلفل الألوان والجزر يمدان الجسم بالعديد من الفيتامينات كفيتامين سي وغيرها، لذا تشهد أسعار الخضروات اهتمامًا كبيرًا من المواطنين، وتهتم ربات البيوت بمتابعة أسعارها بشكل مستمر لأهميتها على صحة الأطفال والكبار.

ومن منطلق أن تلك الاطعمة تساعد على الوقاية من الأمراض وتحتوي على سعرات حرارية منخفضة، تقدم «الوطن» أسعار الخضروات في الأسواق المحلية، وسوق العبور اليوم الأحد 5 يونيو، وذلك وفق الجولة الصباحية التي تقوم بها الجريدة في الأسواق، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار الخضروات في الأسواق

- سجل سعر كيلو الكوسة 9 جنيهات.

- سعر الباذنجان الأسود الرومي والعروس 6 جنيهات.

- سعر كيلو الملوخية 10 جنيهات.

- سعر كيلو الجزر أصفر دون عروش 5 جنيهات.

- سعر البسلة 8 جنيهات للكيلو الواحد.

- سجل القلقاس سعر 10 جنيهات.

- يتراوح سعر الطماطم بين 8 و10 جنيهات للكيلو الواحد.

- سجل سعر كيلو بصل أبيض أو ذهبي 3 جنيهات.

- سعر كيلو الفاصوليا الخضراء 8 جنيهات.

- سعر كيلو الفلفل الأخضر الحار أو الرومي 6 جنيهات.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وفي ساحة سوق العبور اختلفت الأسعار، وجاءت على النحو الآتي:

- تراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 2 و5 جنيهات.

- تراوح سعر الفلفل الألوان بين 5 و9 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو الكوسة بين 2.5 و3.5 جنيه.

- تراوح سعر البصل بين 1.25 و2.25 جنيه.

- سعر كيلو الملوخية تراوح بين 3 و5 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو القلقاس بين 3 و6 جنيهات.

- سعر كيلو الطماطم بين 5 و7 جنيهات.

- تراوح سعر البطاطس بين 2 و3.5 جنيه.

- سعر كيلو الفاصوليا اختلف بين 6 و7 جنيهات.

- سعر كيلو الخيار البلدي تراوح بين جنيه و3 جنيهات.