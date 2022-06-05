محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 74%

اعتمد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، ظهر اليوم الأحد، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 /2022 بنسبة نجاح 74%.

وعقد محافظ الإسماعيلية اجتماع ظهر اليوم مع الدكتور طه عجلان مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، لاعتماد النتيجة واعتماد أسماء العشر الأوائل في المحافظة.

وقال «عجلان»، إن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الاعدادية لهذا العام على مستوى المحافظة وتوابعها، قد بلغ 27823 طالبا وطالبة، بلغ عدد الحضور للامتحانات 27725 طالبا وطالبة وعدد الناجحين 20567 طالبا وطالبة.

إجراءات مشددة في الامتحانات

وذكر مدير تعليم الإسماعيلية، أن لجان محافظة الإسماعيلية شهدت تنفيذ ضوابط العملية الامتحانية لتوفير التأمين اللازم لعملية نقل الأوراق من وإلى الكنترول، إضافة إلى تأمين اللجان من الداخل والخارج لتوفير الطمأنينة للطلاب.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم مراعاة أن تكون كل الامتحانات من المنهج الدراسي، ومن الكتاب المدرسي، ومراعاة الفروق بين الطلاب.

وأكد أنه خلال امتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2022 تم تنفيذ العديد من إجراءات احترازية مكثفة، تشمل التعقيم والتطهير لمنع تفشي فيروس كورونا.

اعتماد أسماء العشر الأوائل

وأكد الدكتور طه عجلان في بدء موسم الامتحانات على رؤساء اللجان بضرورة منع الغش، والتأكيد على عدم استخدام المحمول داخل اللجان لأي سبب، ومنع دخول أي من السيارات إلى داخل حرم المدارس ودخول أولياء الأمور لداخل اللجان

واعتمد محافظ الإسماعيلية، أسماء العشرة الأوائل من بين الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام، مع اعتماده لنتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2021 /2022.